Comisia Europeană acordă 50 de milioane de euro sprijin de urgență fermierilor din șase țări afectate de îngheț și furtuni / România primește 11,5 milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat un sprijin de urgență în valoare totală de 50 de milioane de euro pentru fermierii din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România. Fondurile provin din rezerva agricolă a Uniunii Europene și vizează sectorul fructelor, legumelor și fructelor cu coajă lemnoasă, grav afectat în primăvara acestui an de înghețuri târzii, ploi abundente și grindină.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

România va beneficia de 11,5 milioane de euro, sumă destinată fermierilor care au înregistrat pierderi semnificative din cauza condițiilor meteo extreme. Alte sume importante vor merge către Polonia (14,8 milioane euro), Ungaria (10,8 milioane euro), Bulgaria (7,4 milioane euro), Letonia (4,2 milioane euro) și Lituania (1,1 milioane euro).

Statele membre pot completa acest sprijin european cu până la 200% din fonduri naționale, pentru a accelera redresarea fermierilor afectați.

Culturi compromise și pierderi masive în primăvara 2025

În toate cele șase state membre, vremea instabilă a compromis o mare parte a recoltelor. În România, înghețurile târzii au afectat grav mugurii și florile pomilor fructiferi, cauzând pierderi importante în livezile de mere, pere, prune și cireșe.

Situația a fost similară în întreaga Europă Centrală și de Est. În Bulgaria, o perioadă caldă neobișnuită în februarie a fost urmată de îngheț în martie și aprilie, distrugând recolte de migdale, caise, piersici și nuci. În Letonia și Lituania, căldura timpurie urmată de îngheț și ploi a afectat fructele de pădure, legumele și culturile de semințe, iar în Ungaria și Polonia, grindina și frigul din aprilie și mai au compromis mii de hectare de livezi și culturi de fructe.

Plăți rapide pentru redresarea fermierilor

Comisia Europeană a subliniat că plățile trebuie efectuate până la 30 aprilie 2026, pentru ca fermierii să primească rapid sprijinul necesar refacerii producției.

Măsura face parte din rezerva pentru agricultură, instrument creat în cadrul actualei Politici Agricole Comune (PAC 2023-2027), care dispune anual de cel puțin 450 de milioane de euro pentru intervenții în situații de criză.

O nouă direcție pentru politica agricolă europeană

Executivul european subliniază că frecvența tot mai mare a fenomenelor climatice extreme impune consolidarea mecanismelor de gestionare a riscurilor și adaptarea fermelor la noile realități climatice.

În perspectiva următoarei Politici Agricole Comune (2028-2034), Comisia propune dublarea rezervei pentru situații de criză, astfel încât Uniunea să poată reacționa mai eficient la dezastre naturale și perturbări de piață.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană încearcă să ofere nu doar un sprijin imediat, ci și o garanție de reziliență pe termen lung pentru fermierii europeni, tot mai expuși la efectele schimbărilor climatice.