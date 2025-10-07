Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în prima vizită oficială în România / Anunță sprijin financiar european pentru fermierii afectați de înghețul de primăvară

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8–9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România, potrivit unui comunicat a Comisiei Europene. Vizita marchează o etapă importantă în dialogul dintre autoritățile române și Comisia Europeană privind sprijinul acordat sectorului agricol și alimentației, într-un moment în care fermierii se confruntă cu efectele climatice severe din acest an.

Agenda comisarului include întâlniri bilaterale cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul agriculturii Florin Barbu, dar și cu reprezentanți ai fermierilor și ai producătorilor agricoli din întreaga țară. Hansen va participa, de asemenea, la conferința internațională Agri4Future România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români la Pullman World Trade Center București.

Dezbateri europene despre agricultura viitorului

Evenimentul Agri4Future România – Obiectiv 2035 reunește peste 500 de participanți români și internaționali — oficiali europeni, lideri politici, economiști, cercetători și fermieri — pentru a discuta despre viitorul agriculturii europene și rolul României în cadrul noii Politici Agricole Comune (PAC) și al viitorului cadru financiar multianual 2028–2034.

Printre vorbitorii principali ai sesiunii Agri4Future: Horizon 2025 se numără Christophe Hansen, Luc Vernet (secretar general al Farm Europe), Jurgen Tack (secretar general al European Landowners’ Organization – ELO), Dacian Cioloș (fost comisar european pentru agricultură) și Daniel Buda (vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European).

Dezbaterile vor viza teme esențiale pentru transformarea agriculturii europene: sustenabilitatea producției, digitalizarea fermelor, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea independenței alimentare a Uniunii Europene.

Bani europeni pentru fermierii afectați de îngheț

Un moment-cheie al vizitei îl reprezintă anunțul pe care Christophe Hansen îl va face joi, 9 octombrie, privind adoptarea unei decizii a Comisiei Europene de alocare a sprijinului financiar din rezerva agricolă europeană. Măsura vine în contextul pagubelor produse de înghețul târziu din primăvara anului 2025, care a afectat culturile din mai multe state membre.

România se numără printre beneficiarii direcți ai acestui sprijin, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia. Potrivit oficialilor europeni, ajutorul are scopul de a stabiliza veniturile fermierilor și de a asigura continuitatea producției agricole în regiunile puternic afectate de fenomenele climatice extreme.

Întâlniri în teren, cu fermieri români

În prima zi a vizitei, miercuri, 8 octombrie, comisarul Hansen va efectua o deplasare în județul Buzău, unde va vizita ferma Afiliu Trans, un exemplu de bune practici în gestionarea resurselor agricole. Tot în această zi, oficialul european va inspecta proiectul de irigații OUAI Protect Agro, finanțat din fonduri europene, un model de eficientizare a utilizării apei în agricultură.

Vizitele în teren fac parte din demersul Comisiei Europene de a încuraja aplicarea tehnologiilor durabile și de a susține fermierii care investesc în modernizarea infrastructurii agricole.

Dialog la nivel înalt despre viitorul agriculturii românești

Joi, 9 octombrie, programul comisarului Hansen continuă la Pullman World Trade Center București cu sesiunea plenară Agri4Future România: Obiectiv 2035, unde sunt așteptați premierul Ilie Bolojan (de confirmat), ministrul agriculturii Florin Barbu, consilierul prezidențial Radu Burnete și Holger Kray, manager regional pentru agricultură și alimentație în Europa și Asia Centrală din partea Băncii Mondiale.

Evenimentul va oferi un cadru de dialog între instituțiile europene, autoritățile naționale, mediul academic și sectorul privat, privind adaptarea României la noile direcții ale politicii agricole comune și la obiectivele de dezvoltare durabilă.

Vizita se va încheia cu o sesiune de declarații de presă, programată între orele 14:35 și 15:00, în sala 018 a Pullman WTC. Vor lua cuvântul comisarul european Christophe Hansen și ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, care vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Aceasta este prima vizită oficială a comisarului Hansen în România de la preluarea mandatului său la Bruxelles. Vizita confirmă importanța României în politica agricolă europeană și dorința Uniunii Europene de a consolida parteneriatul strategic cu fermierii români, într-un context economic și climatic tot mai provocator.