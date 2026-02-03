Comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, Christophe Hansen, a declarat marţi că Comisia Europeană nu a decis încă dacă acordul comercial încheiat de UE cu blocul sud-american Mercosur va fi aplicat provizoriu până când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunţa asupra compatibilităţii acestui acord cu dreptul comunitar, relatează agenţia EFE.

Respectivul comisar european a transmis acest mesaj în timpul unei discuţii la o comisie a parlamentului Irlandei, ţară care, alături de Franţa, Polonia, Austria şi Ungaria, a votat în Consiliul UE împotriva acestui acord de liber schimb, aceste ţări considerându-l o ameninţare pentru propriile sectoare agricole, transmite Agerpres.

Parlamentul European a decis prin vot să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, ceea ce poate amâna mult timp ratificarea acordului, posibil chiar şi până la doi ani.

Dar preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susţinut că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, idee afirmată marţi din nou de comisarul Christophe Hansen. “Mandatul dat de Consiliu este foarte clar (…) Comisia are posibilitatea de a opta pentru o aplicare provizorie. Dar până în acest moment nu a fost luată nicio decizie”, a spus comisarul european.

Acordul a fost votat în decembrie în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa a cerut şi un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă atunci de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice.