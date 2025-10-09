LIVE UPDATE | Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, prima vizită în România: Trebuie să folosim resursele limitate pe care le avem pentru a finanța inovația

Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a deschis conferința Agri4Future România – Obiectiv 2035, subliniind nevoia urgentă de a sprijini tinerii fermieri și de a transforma agricultura europeană într-un sector atractiv, sustenabil și profitabil pentru noile generații.

„E greu să convingi tinerii să devină agricultori, mai ales femeile”, a declarat Christophe Hansen în debutul intervenției sale. Oficialul european a atras atenția că „o mare problemă este accesul la finanțare pentru tinerii fermieri” și a pledat pentru direcționarea mai eficientă a fondurilor europene: „Trebuie să folosim resursele limitate pe care le avem pentru a finanța inovația”. În viziunea sa, viitorul agriculturii europene depinde de capacitatea statelor membre de a crea condiții care „să facă agricultura sustenabilă și profitabilă pentru noua generație de fermieri”.

El a mai făcut apel la crearea de branduri puternice, pentru ca fermierii să poată obține profit mai mare. S-a referit la produse cu indicație geografica protejată, dând exemplul Parmigiano Reggiano.

UPDATE 5: Jurgen Tack: „Trebuie să îi susținem pe cei care doresc să devină profitabili”

În intervenția sa la conferința Agri4Future România – Obiectiv 2035, Jurgen Tack, secretar general al European Landowners’ Organization (ELO), a subliniat importanța sprijinirii fermierilor care își doresc să dezvolte afaceri sustenabile și competitive.

„Trebuie să îi susținem pe cei care doresc să devină profitabili”, a declarat Tack.

„Sunt oameni care sunt în agricultură și nu au ca obiectiv să fie profitabili”, a adăugat el.

UPDATE 4: Dacian Cioloș afirmă că statele estice trebuie să facă front comun pentru a menține un buget consistent al agriculturii europene

Fostul comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a avertizat, în cadrul conferinței Agri4Future România – Obiectiv 2035, că țările din Europa de Est, unde agricultura are o pondere semnificativă în economie, trebuie să acționeze împreună pentru a apăra bugetul destinat Politicii Agricole Comune.

Statele estice, pentru care agricultura rămâne un pilon esențial al economiei, trebuie să facă presiuni pentru ca bugetul european al agriculturii să nu fie redus, a afirmat Cioloș. El a explicat că, în prezent, statele vestice și nordice își concentrează tot mai mult atenția și resursele pe domenii precum apărarea, iar fără o poziție comună a țărilor din est, există riscul ca o parte tot mai mare din fondurile europene să fie redirecționate către alte priorități, în detrimentul agriculturii.

UPDATE 3: Maria Grapini, cadou inedit pentru comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen: „Așa să acționați în Comisie!”

UPDATE 2: Christophe Hansen: „Politica agricolă comună este prea complicată, nu poți cere fermierului român ceea ce îi ceri fermierului din Finlanda”

UPDATE 1: Alexandru Nazare: „Trebuie să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura”

În cadrul aceluiași eveniment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța dezvoltării unor mecanisme financiare eficiente pentru sprijinirea fermierilor români și consolidarea poziției țării în negocierile europene privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC).

„Trebuie să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura. Aceste instrumente au fost create în alte state, nu avem motive să nu o facem și noi”, a declarat Nazare. Ministrul a subliniat că România trebuie „să nu cedeze în negocierile europene, deoarece țara are argumente solide” în ceea ce privește nevoile și particularitățile sectorului agricol.

Referindu-se la evaluarea de rating a agenției Standard & Poor’s (S&P), care urmează să fie anunțată vineri, Alexandru Nazare s-a arătat optimist: „Sunt optimist că S&P va menține ratingul României, dar nu trebuie să ne mulțumim cu menținerea ratingului la o clasă peste junk — e prea puțin pentru România. Crescând ratingul, vor scădea dobânzile pentru stat și mediul privat, inclusiv pentru fermieri”.

Ministrul a adăugat că menținerea disciplinei fiscale este esențială pentru redresarea economică: „Nu o să se întâmple peste noapte, dar sunt optimist că, dacă vom menține această postură, revenim în ținta din 2024 de deficit de 6%. Trebuie să revenim în ținta de deficit la sfârșitul anului 2026 pentru a putea negocia mai bine la nivelul Uniunii Europene”.

Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în prima vizită oficială în România

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8–9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România. Vizita marchează o etapă importantă în dialogul dintre autoritățile române și Bruxelles, într-un moment în care fermierii se confruntă cu pierderi semnificative din cauza înghețului de primăvară și a schimbărilor climatice.

Întâlnire la Palatul Victoria: sprijin pentru procesare și investiții în agricultură

Miercuri, 8 octombrie, comisarul Hansen s-a întâlnit la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, în contextul negocierilor privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României.

„În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România. Acesta a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite. Premierul a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață”, se arată în comunicat.

Comisarul european Christophe Hansen a prezentat, la rândul său, măsurile propuse de Comisia Europeană pentru protejarea fermierilor europeni și sprijinirea zonelor rurale. Potrivit oficialului, accentul va fi pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, dar și pe investiții în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigații.

Premierul Bolojan a subliniat că viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să rămână echilibrată și să dispună de un buget adecvat, adaptat nevoilor reale ale statelor membre. România susține, de asemenea, menținerea separării fondurilor de coeziune de cele destinate PAC, pentru a asigura o dezvoltare economică echilibrată în Uniunea Europeană.

Sprijin financiar pentru fermierii afectați de îngheț

Un moment-cheie al vizitei comisarului Hansen în România va fi anunțul privind sprijinul financiar european destinat fermierilor afectați de înghețul târziu din primăvara acestui an, măsură ce va fi adoptată din rezerva agricolă europeană. România se numără printre beneficiarii direcți ai acestui ajutor, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia.

Scopul sprijinului este de a stabiliza veniturile fermierilor și de a asigura continuitatea producției agricole în regiunile afectate de fenomene climatice extreme.

Agri4Future România – Obiectiv 2035: dialog despre agricultura viitorului

Comisarul Hansen susține joi, 9 octombrie, o declarație oficială în cadrul conferinței internaționale Agri4Future România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Pullman World Trade Center București. Evenimentul reunește peste 500 de participanți români și internaționali (oficiali europeni, lideri politici, economiști, cercetători și fermieri) pentru a discuta despre viitorul agriculturii europene și rolul României în noua PAC.

Temele centrale ale dezbaterilor vizează sustenabilitatea producției agricole, digitalizarea fermelor, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea independenței alimentare a Uniunii Europene.

Hansen a vorbit despre viitorul agriculturii, inovație, agricultură sustenabilă și profitabilă. „Trebuie să folosim resursele limitate pe care le avem pentru a finanța inovația”, a menționat el. De asemenea, atrage atenția că e nevoie de tineri în agricultură. „Trebuie să vedem cum facem agricultura sustenabilă și profitabilă pentru noua generație de fermieri”. „E greu sa coinvingii tinerii sa devina agricultori, mai ales femeile”, a mai menționat el.

Hansen a lucrat în tinerețe la o stână din România. „Trebuia să mulgem oile dimineața, să facem brânză”

În prima zi a vizitei, comisarul Hansen a mers în județul Buzău, unde a vizitat ferma Afiliu Trans, un exemplu de bune practici în gestionarea resurselor agricole, și proiectul de irigații OUAI Protect Agro, finanțat din fonduri europene. Vizitele au urmărit identificarea soluțiilor de extindere a tehnologiilor durabile și de eficientizare a utilizării apei în agricultură.

Vizita oficialului european se va încheia cu o sesiune de declarații de presă, programată joi, 9 octombrie, între orele 14:35 și 15:00, în sala 018 a Pullman WTC București, unde vor vorbi Christophe Hansen și ministrul agriculturii Florin Barbu.