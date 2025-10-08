Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună (PAC) și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, anunță un comunicat de presă al Executivului.

„În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România. Acesta a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite. Premierul a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață”, conform Guvernului României.

Comisarul european Christophe Hansen a prezentat măsurile propuse de Comisia Europeană pentru protejarea fermierilor europeni și sprijinirea zonelor rurale. Potrivit oficialului, accentul va fi pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, dar și pe sprijinirea exploatațiilor mari prin investiții în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigații.

Premierul Bolojan a subliniat, de asemenea, că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să dispună de un buget adecvat. Regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat membru, astfel încât fermierii să poată beneficia efectiv de resursele disponibile, a afirmat acesta.

Șeful Executivului a arătat că România susține menținerea separării fondurilor de coeziune de cele dedicate PAC, având roluri complementare în dezvoltarea echilibrată a economiei europene.

Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie 2025, iar negocierile vor continua în următorii doi ani.