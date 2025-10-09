Președintele Clubului Fermierilor Români, Ciprian Olteanu, a lansat un apel ferm, în cadrul conferinței Agri4Future România – Obiectiv 2035, pentru ca agricultura să fie tratată ca un domeniu strategic al statului român, avertizând asupra riscurilor subfinanțării și neglijării sectorului agricol în noul buget european.

„Bugetul propus pentru noua politică agricolă este cu cel puțin 15% mai mic dacă ținem cont de inflație și de costurile mărite”, a declarat Olteanu. „O politică agricolă cu costuri mai mici este o politică a renunțării, a renunțării la securitatea alimentară”, a adăugat el.

Liderul organizației a criticat lipsa unei reprezentări ferme a agriculturii la nivelul instituțiilor statului: „Lipsește, în România, respectul pentru agricultură la cel mai ridicat nivel al statului. Agricultura nu are un consilier prezidențial și asta spune multe”.

În opinia sa, statul trebuie să trateze agricultura ca pe un domeniu strategic, iar fermierii trebuie să creadă din nou că munca lor contează. „Viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să arate respect pentru cel care hrănește Europa”, a subliniat Olteanu.

El a reamintit rolul esențial al agricultorilor în timpul crizelor recente: „Am trecut în ultimii trei ani prin secetă, pandemie și război. Atunci când lumea s-a oprit, fermierii au fost cei care au continuat. Europa nu își poate permite o agricultură vulnerabilă. Dacă vrem o Europă puternică, trebuie să avem o agricultură puternică”.

