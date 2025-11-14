Furtul celebrului coif de la Coțofenești a fost un motiv de întristare pentru mulți români. Cu dorința de a mai îndulci durerea, artista ciocolatieră Dalia Maria Păduraru a realizat o replică a piesei de tezaur din ciocolată și foiță de aur.

Coiful a fost lucrat în 50 de zile

Nu mai puțin de 50 de zile a lucrat Dalia Maria Păduraru la replica coifului de la Coțofenești. Probabil că originalul a fost realizat într-un timp mult mai scurt. Dar, e drept, ciocolata este un material mai greu de lucrat în forme delicate decât aurul…

„Coiful este făcut 100% din ciocolată. Am lucrat manual la fiecare detaliu. Toate piesele sunt puse manual. Pentru mine a fost o provocare uriașă, dar și o formă de a readuce istoria noastră în lumină, printr-un material dulce și viu – ciocolata”, a povestit realizatoarea piesei.

Pentru a semăna perfect cu originalul, replica din ciocolată este învelită în foiță de aur comestibilă.

Creația ei a fost recompensată zilele trecute la Brașov cu un premiu, la un eveniment dedicat inovației în cofetărie și panificație.

Prima ediție a Chocolate Saga la Iași

Piesa va fi vedeta festivalului Chocolate Saga de la Iași.

Manifestarea se va desfășura între 14 și 16 noiembrie în Palas Mall. Chocolate Saga oferă o experiență completă. Din program fac parte degustări de ciocolată artizanală, praline bean-to-bar și vinuri alese. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la demonstrații live cu maeștri ciocolatieri și somelieri ai Domeniilor Sâmburești.

Copiii vor putea participa la ateliere de face painting, pictură cu nisip colorat și caricaturi.

Evenimentul este o destinație ideală pentru familii, prieteni și pasionații de gusturi rafinate, oferind ocazia perfectă de a descoperi ciocolata în forme spectaculoase și combinații surprinzătoare, promit organizatorii.

Chocolate Saga transformă, timp de trei zile, Palas Mall Iași într-un univers dedicat ciocolatei sub toate formele sale: praline artizanale, trufe, tablete personalizate, deserturi spectaculoase și combinații inedite de arome. Festivalul este locul unde ciocolata devine artă, iar maeștrii ciocolatieri și bucătarii creativi își împărtășesc pasiunea cu publicul.