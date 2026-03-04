Mucenicii moldovenești, desertul pregătit în fiecare an pe 9 martie, continuă să fie nelipsiți de pe lista de preferințe a românilor, însă în 2026 cofetarii propun reinterpretări tot mai elaborate ale rețetei tradiționale. De la varianta clasică, însiropată cu miere și nucă, până la mucenici umpluți cu creme, glazurați sau inspirați din deserturi internaționale, oferta din cofetării s-a diversificat semnificativ.

În forma lor împletită, care amintește de simbolul infinitului, mucenicii moldovenești se prepară dintr-un aluat simplu, cu făină, lapte, ouă, drojdie și zahăr. După coacere sunt însiropați, apoi unși cu miere și presărați cu nucă măcinată. Pentru mulți români, gustul lor este legat de amintirile din copilărie.

„La început s-a făcut o pâine, după care, ușor-ușor s-a trecut la forma de mucenici, o pâine dulce, fiind un produs care se mănâncă o dată pe an. Vor să guste exact un produs tradițional vechi, să le aducă aminte de copilărie. Putem încerca diferite forme noi să-l reinterpretăm. Pe lângă cel tradițional cu nucă am folosit fistic, iar în ziua de astăzi nicio rețetă clasică nu rămâne clasică. Totul se schimbă. Toate sunt reinterpretate”, explică Alexandru Papugiu, chef patiser, pentru Observator News.

Din ofertă nu poate lipsi nici mucenicul Dubai

În ultimii ani, cofetarii au început să transforme mucenicii într-un desert mai complex, cu umpluturi și glazuri inspirate din alte preparate. Unele variante sunt umplute cu creme fine, altele sunt decorate cu topping-uri de fistic sau alune de pădure.

„Noi facem și cozonacii umpluți și glazurați și atunci am zis ia să facem ceva inedit. Acum vreo 3 ani mi-a venit ideea de a face și acești mucenici glazurați. Bineînțeles că nu numai că sunt glazurați, sunt și însiropați și le punem și cremă în interior ca să fie ceva diferit”, spune Mircea Ion, administratorul cofetăriei „Lingurițe dulci”.

Printre variantele propuse în 2026 se află mucenicul cu pralină de alune de pădure, mucenicul cu pastă de fistic și ciocolată albă sau mucenicul cu cremă de căpșuni, o noutate în acest sezon. Există și o variantă inspirată de deserturile orientale.

„Spre exemplu, mucenicul Dubai are și pastă de fistic cu cataif pe deasupra, iar în interior are cremă de nociola și este însiropat, cu ciocolată cu lapte. Este o nebunie”, spune Mircea Ion.

O altă reinterpretare este mucenicul inspirat de celebrul cinnamon roll. „Este făcut din aluatul de mucenic combinat cu aluatul de cinnamon, însiropat cu scorțișoară și deasupra are cremă de brânză cu zahăr brun și frișcă”.

Prețurile pornesc de la aproximativ 14 lei pentru varianta clasică și pot ajunge la 24 de lei pentru mucenicii glazurați sau cu umpluturi speciale.