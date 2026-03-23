Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR

23 mart. 2026, Retail
Foto: mobiletransaction.org

Codurile de bare sunt treptat înlocuite de „coduri QR” pătrate, care ar putea ajuta cumpărătorii să evite achiziționarea greșită a produselor expirate. În loc să scanezi doar produsele la casă, clienții ar putea să scaneze codurile QR direct cu telefonul, pentru a accesa informații suplimentare despre ceea ce cumpără, conform The Sun.

Aceste informații ar putea include sfaturi dietetice, avertizări privind alergenii și datele de expirare ale produselor, dar și idei de rețete și sfaturi despre cum să păstrezi cel mai bine alimentele.

Tehnologia este deja testată de lanțul de magazine Tesco pe produse precum lămâi, lime, fripturi și cârnați.

Branduri globale precum Unilever, Procter & Gamble și L’Oréal încep, de asemenea, să introducă codurile QR de nouă generație.

Organizația care supraveghează codurile de bare la nivel mondial, GS1, îi îndeamnă pe retailerii din Marea Britanie să treacă la noul sistem până în 2027, experții spunând că acesta ar putea revoluționa modul în care facem cumpărături.

Camilla Young, care conduce programul de coduri de bare de nouă generație la GS1 UK, spune că tehnologia ar putea aduce beneficii majore în oferirea de informații suplimentare despre alimente. „Potențialul pentru consumatori este uriaș,” a declarat ea.

Aproximativ 51% dintre cumpărători au achiziționat din greșeală alimente expirate la un moment dat, ceea ce costă gospodăriile din Marea Britanie aproximativ 11,8 miliarde de lire sterline pe an. Noile coduri de bare ar putea ajuta la eliminarea acestui risc, prin declanșarea de alerte care avertizează clienții când produsele se apropie de data expirării.

În viitor, codurile ar putea chiar să ne ajute urmărind conținutul frigiderului, indicând când alimentele se termină, sugerând rețete și avertizând când produsele sunt pe cale să se strice, potrivit experților.

