Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat joi posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, informează EFE, transmite Agerpres.

Astfel, instanţa cu sediul la Luxemburg a confirmat legalitatea interdicţiei impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810, implementată printr-o procedură care permite Comisiei Europene, la cererea unei ţări UE, să restricţioneze zona autorizată pentru cultivarea unui OMG.

Această chestiune a ajuns la CJUE după ce un fermier italian a plantat porumb modificat genetic (MON 810), în ciuda faptului că cultivarea acestuia este interzisă în Italia. Autorităţile italiene au ordonat fermierului să distrugă plantele şi i-au impus amenzi în valoare totală de 50.000 de euro. Fermierul afectat a atacat aceste decizii la instanţele italiene, iar aceste instanţe, la rândul lor, au trimis mai multe întrebări preliminare Curţii Europene de Justiţie pentru a clarifica dacă decizia de interzicere a cultivării respectă libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de întreprindere şi principiile nediscriminării şi proporţionalităţii.

“Curtea consideră că procedura prevăzută începând din 2015 de dreptul Uniunii, care permite statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, să obţină interzicerea cultivării unui OMG pe teritoriul lor, fără o justificare specială, atunci când titularul autorizaţiei nu se opune, nu este contrară dreptului Uniunii”, a anunţat joi CJUE.

Curtea statuează în special că un astfel de mecanism nu încalcă principiul proporţionalităţii şi nici nu creează discriminare între agricultorii din diferite state membre. De asemenea, interdicţia de a cultiva un OMG nu constituie nici o încălcare a liberei circulaţii a mărfurilor, întrucât nu împiedică nici întreprinderile să importe produse care conţin acest OMG şi nici consumatorii să le cumpere.

Până la această dată doar câteva Organisme Modificate Genetice au fost autorizate în UE, folosite în special ca nutreţ pentru animale din cauza opoziţiei opiniei publice şi politicienilor faţă de OMG-uri.