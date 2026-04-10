Cireșii și alți pomi înfloriți, afectați de îngheț în Maramureș: temperaturi de minus 13 grade în Munții Rodnei

10 apr. 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Verastuchelova

Vineri dimineață, la stația meteo Iezer din Munții Rodnei, temperaturile au coborât până la minus 13 grade Celsius, în timp ce stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri, potrivit Agerpres.

 „Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuş -6 grade Celsius, Sighetu Marmaţiei -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Şugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuţ -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borşa, Moisei, Vişeu de Sus 0 grade Celsius. (…) Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte şi măsura până la 40 cm la staţia meteo Iezer” , a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Acesta a precizat că, vineri dimineață, s-au semnalat pe alocuri brumă și îngheț la sol. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări temporare, atingând rafale de până la 46 km/h la Ocna Șugatag și până la 72 km/h în zona montană înaltă, unde ninsoarea a fost viscolită și zăpada spulberată.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu un utilaj și au împrăștiat aproximativ patru tone de material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

„Pe drumurile din zona montană a judeţului Maramureş, stratul de zăpadă a măsurat în afara părţii carosabile în zona înaltă de munte până la 7 cm”, a precizat Dan Bucă.

Temperaturile scăzute au dus la apariția înghețului la nivelul solului, afectând o parte importantă a culturilor pomicole.

„Atât în zonele de şes, dar şi la deal, azi dimineaţă, temperaturile au oscilat între minus cinci şi minus 0 grade Celsius, iar frigul a afectat cultura părului, vişinului, cireşului, şi caisului, puternic înflorite de câteva zile. Încă nu putem evalua pagubele produse de frig, dar cu siguranţă şi anul acesta o mare parte din recoltă a fost compromisă”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, consultantul Agrocentrum Maramureş, Andreea Mic.

Mai puțini bani pentru agricultură, mai mulți pentru război / Politicile bugetare din SUA stârnesc îngrijorări în sectorul agricol
ANALIZĂ | Ingredientele pentru cozonac, mai ieftine în 2026. Ce se va vedea, de fapt, la raft
Apa de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești este din nou potabilă, anunță Direcția de Sănătate Publică Prahova
Avertisment pentru consumatori: codul pescuit în Marea Britanie trebuie evitat complet / Populațiile au ajuns la un nivel critic, iar organizațiile de mediu cer oprirea consumului și măsuri urgente
Românii petrec Paștele anul acesta mai mult acasă și cu mai multă prudență financiară / Tot mai mulți reduc cheltuielile și renunță la cadouri, iar mai mult de jumătate spun că vor pune mai puțină mâncare pe masă
De ce nu te poți opri din mâncat ciocolată de Paște. Explicația unui nutriționist și cele 7 reguli care te ajută să eviți excesul și vinovăția
Ghid de revenire la alimentație după post: ce să NU faci în primele zile / Tania Fântână (nutriționist): Una dintre cele mai frecvente greșeli este consumul unei cantități mari de alimente grele încă de la prima masă
O comunitate aproape dispărută și ritualurile ei de Paște: Povestea țipțerilor din Vișeu de Sus / De pe masa nu lipseau șunca fiartă, ouăle vopsite în coji de ceapă și Paska
