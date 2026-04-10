Vineri dimineață, la stația meteo Iezer din Munții Rodnei, temperaturile au coborât până la minus 13 grade Celsius, în timp ce stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri, potrivit Agerpres.

„Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuş -6 grade Celsius, Sighetu Marmaţiei -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Şugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuţ -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borşa, Moisei, Vişeu de Sus 0 grade Celsius. (…) Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte şi măsura până la 40 cm la staţia meteo Iezer” , a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Acesta a precizat că, vineri dimineață, s-au semnalat pe alocuri brumă și îngheț la sol. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări temporare, atingând rafale de până la 46 km/h la Ocna Șugatag și până la 72 km/h în zona montană înaltă, unde ninsoarea a fost viscolită și zăpada spulberată.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu un utilaj și au împrăștiat aproximativ patru tone de material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

„Pe drumurile din zona montană a judeţului Maramureş, stratul de zăpadă a măsurat în afara părţii carosabile în zona înaltă de munte până la 7 cm”, a precizat Dan Bucă.

Temperaturile scăzute au dus la apariția înghețului la nivelul solului, afectând o parte importantă a culturilor pomicole.

„Atât în zonele de şes, dar şi la deal, azi dimineaţă, temperaturile au oscilat între minus cinci şi minus 0 grade Celsius, iar frigul a afectat cultura părului, vişinului, cireşului, şi caisului, puternic înflorite de câteva zile. Încă nu putem evalua pagubele produse de frig, dar cu siguranţă şi anul acesta o mare parte din recoltă a fost compromisă”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, consultantul Agrocentrum Maramureş, Andreea Mic.