Produse de ciocolată ale unei companii din California au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu substanțe potențial periculoase, utilizate în medicamente precum Viagra și Cialis.

Compania Gear Isle, din zona San Francisco, a decis retragerea produselor după ce s-a constatat că acestea conțin ingrediente medicamentoase nedeclarate, folosite în tratamentul disfuncțiilor de potență, potrivit unui anunț făcut săptămâna trecută de U.S. Food and Drug Administration (FDA).

FDA: risc de scădere periculoasă a tensiunii arteriale

Produsele, vândute online în Statele Unite, conțineau sildenafil și tadalafil. Potrivit U.S. Food and Drug Administration (FDA), aceste substanțe pot provoca o scădere „potențial fatală” a tensiunii arteriale atunci când sunt combinate cu nitrați din medicamente prescrise, notează LATimes.

Printre produsele retrase se numără „Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet” și „Ilum Chocolate Male Enhancement Booster”. Pentru cel de-al doilea produs, FDA emisese încă din februarie un avertisment, după ce a confirmat prezența tadalafilului.

Bărbații care urmează tratamente cu nitrați pentru afecțiuni cardiace sunt cei mai expuși riscului în urma consumului acestor produse, potrivit anunțului. Autoritățile le recomandă celor care le-au achiziționat să înceteze imediat utilizarea.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei, Gear Isle comercializează produse din categoria articolelor pentru adulți, fără a fi producătorul acestora.

Compania Gear Isle nu a primit, până în prezent, sesizări privind reacții adverse asociate acestor produse, potrivit U.S. Food and Drug Administration (FDA). Firma a contactat direct clienții pentru a organiza returnarea produselor și rambursarea sumelor plătite.

Avertisment privind suplimentele cu ingrediente ascunse

FDA avertizează că unele produse comercializate drept suplimente alimentare, în special cele promovate pentru potență, slăbit sau reducerea durerii, pot conține ingrediente medicamentoase nedeclarate.

„Consumatorii ar trebui să fie prudenți înainte de a achiziționa astfel de produse”, se arată într-un avertisment emis în februarie. „FDA nu poate testa și identifica toate produsele vândute ca suplimente alimentare care pot conține ingrediente ascunse, potențial periculoase.”