Retailerul Ahold Delhaize, deţinătorul brandurilor Mega Image şi Profi, a anunţat, luni, numirea lui Xavier Piesvaux în funcţia de Country Manager România, începând cu 1 ianuarie 2026.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Acesta revine în România după ce a coordonat extinderea rapidă a reţelei Mega Image între 2006 şi 2015, în calitate de CEO. Din 2017, a preluat conducerea Delhaize Belgia, unde a revitalizat brandul prin accent pe produse proaspete şi sănătoase şi a implementat un model de business modern, cu o reţea 100% afiliată, transmite Agerpres.

Xavier Piesvaux va coordona dezvoltarea şi transformarea brandurilor locale Mega Image şi Profi.

“România este una dintre cele mai dinamice pieţe din portofoliul nostru, cu clienţi loiali şi deschişi la inovaţie. Prezenţa noastră cu două branduri în România oferă oportunităţi semnificative de creştere”, a declarat Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europa & Indonezia, citat în comunicat.

La începutul anului 2025, sub conducerea lui Jesper Lauridsen, COO pentru regiunea Europa Centrală şi de Sud-Est, Ahold Delhaize a finalizat achiziţia Profi. Cele două branduri româneşti au înregistrat rezultate solide şi au pus bazele integrării viitoare. Jesper va continua să coordoneze pieţele din Grecia, Serbia şi Cehia, alături de echipele locale.

Ahold Delhaize este unul dintre cele mai mari grupuri de retail alimentar din lume şi lider atât în supermarketuri, cât şi în comerţul electronic. Familia sa de mărci locale deserveşte 63 de milioane de clienţi în fiecare săptămână, atât în magazine, cât şi online, în Statele Unite, Europa şi Indonezia. Împreună, aceste mărci angajează peste 400.000 de angajaţi în 7.716 magazine alimentare şi de specialitate şi includ cel mai bun retailer online din Benelux şi cei mai importanţi producători de magazine alimentare online din Benelux şi Statele Unite.

Cu sediul în Zaandam, Olanda, Ahold Delhaize este listată la bursele Euronext Amsterdam şi Bruxelles (AD), iar certificatele sale de depozit americane sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră din SUA şi cotate pe piaţa OTCQX International (ADRNY).