Cinci sturioni salvați din plase ilegale, în Marea Neagră. Polițiștii caută autorii braconajului

15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au salvat cinci sturioni capturați în plase de pescuit ilegal descoperite în Marea Neagră, potrivit MEDIAFAX.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din Grupul de Nave Sulina, în cadrul unei misiuni de prevenire și combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

În timpul verificărilor, aceștia au identificat mai multe plase abandonate, cu o lungime totală de 752 de metri, în care erau prinși pești.

În plase au fost găsiți cinci sturioni, specie protejată. Exemplarele au fost eliberate și redate mediului natural, conform prevederilor legale.

Plasele au fost ridicate în vederea confiscării și introduse în camera de corpuri delicte. Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru braconaj piscicol și încearcă să identifice persoanele responsabile.

