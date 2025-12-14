Tot mai mulți oameni folosesc suplimente pentru a acoperi nevoile zilnice. Multe multivitamine promit doze complete pentru peste douăzeci de nutrienți. Nutriționiștii avertizează însă că organismul absoarbe mai bine vitaminele și mineralele din alimente. Specialiștii vorbesc despre un proces natural, calibrat pentru surse integrale, arată verywellhealth.com.

Melisa Danho, dietetician în Houston, spune că suplimentele sunt adesea slab reglementate. Uneori nu conțin cantitățile declarate. Ea recomandă prioritizarea alimentelor dense în nutrienți. Aceasta crede că diversitatea alimentară asigură absorbția corectă și echilibrul metabolic.

Semințele de floarea-soarelui aduc vitamina E

Un sfert de cană cu semințe crude oferă cantități importante de vitamina E, magneziu și fibre. Specialiștii spun că oamenii repetă aceleași meniuri și ignoră varietatea. Introducerea semințelor poate îmbunătăți profilul nutritiv al dietei. Semințele sunt ușor de adăugat în gustări, salate sau iaurt.

Fructele și legumele oferă fitonutrienți esențiali

O farfurie colorată aduce compuși vegetali cu rol protector. Licopenul din roșii poate reduce riscul unor tipuri de cancer. Antocianinele din fructele de pădure încetinesc îmbătrânirea celulară. Allicina din ceapă susține imunitatea. Nutriționiștii compară combinația de vitamine și antioxidanți cu un complex natural. Fibrele și apa completează efectele benefice.

Peștele gras furnizează omega 3

Acizii grași omega 3 sunt importanți pentru inimă și creier. Specialiștii recomandă consumul de pește în locul suplimentelor. Un studiu din 2017 arată că persoanele care mănâncă pește au un profil lipidic mai bun decât cele care iau capsule. Somonul, păstrăvul și sardinele oferă proteine de calitate și nutrienți precum zinc, seleniu și vitamina B12. Alte surse slabe, precum ouăle, fasolea sau tofu, completează aportul.

Nucile aduc omega 3 pe bază vegetală

Pentru cei care nu consumă pește, nucile sunt o alternativă. Specialiștii spun că nucile, semințele de chia și cele de in conțin omega 3, fibre și minerale. Acestea oferă și sațietate. Semințele de chia au cinci grame de proteine și zece grame de fibre pe porție. Nucile și semințele de in completează aportul proteic și susțin digestia. Aceste alimente aduc nutrienți pe care suplimentele nu îi furnizează.5. Orezul brun și cerealele integrale

5. Cerealele integrale

Cerealele integrale aduc B-uri, magneziu și fibre. Orezul brun, ovăzul și pâinea integrală conțin nutrienți care lipsesc din cerealele rafinate. Specialiștii recomandă combinarea cerealelor integrale cu pește, legume sau cartofi dulci. Aceste combinații formează mese bogate în vitamine și minerale. Aportul variat reduce riscul deficiențelor.

Când sunt utile suplimentele

Există situații speciale care necesită suplimente. Persoanele însărcinate sau care alăptează au nevoi crescute. Copiii mici, vârstnicii și persoanele care urmează diete restrictive pot avea deficiențe. Specialiștii avertizează însă că multe suplimente nu reduc riscul bolilor. Studiile arată că multivitaminele nu scad riscul de cancer sau boli cardiace.

Matthew Landry, profesor la Universitatea California Irvine, spune că suplimentele pot completa dieta în zile mai puțin echilibrate. Totuși, ele nu sunt o garanție. Unele pot interacționa cu medicamentele sau pot crește riscul unor afecțiuni.

Medicii recomandă consultarea unui specialist înainte de a începe un supliment. Un set de analize poate identifica adevărata problemă. Uneori oboseala provine din alte cauze. Suplimentele pot ascunde simptomele și pot întârzia diagnosticul.

Alimentele rămân cea mai bună sursă de nutrienți. Semințele, fructele, legumele, peștele gras, nucile și cerealele integrale pot acoperi nevoile zilnice. Suplimentele sunt utile doar în situații specifice. Specialiștii recomandă o dietă variată, echilibrată și bogată în alimente integrale.