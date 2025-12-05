Tonul gata preparat, în special cel conservat în ulei de măsline de calitate este cunoscut ca un ingredient versatil, ce poate fi inclus cu succes în cam orice preparat, din orice colț al lumii. Prin aceste rețete internaționale, depășim bariera mâncărurilor banale sau obișnuite (precum salate sau sandvișuri), integrând cu succes tonul în bucătăria lumii.

Tonul de bună calitate nu numai că este o sursă excelentă de proteine, dar, fiind deja gătit, reduce considerabil timpul de preparare, permițând realizarea rapidă a unor feluri de mâncare complexe și exotice, precum cele inspirate din gastronomia asiatică. Versatilitate produsului ne ajută să reinterpretăm clasicele mâncăruri asiatice, adăugând tonul ca ingredient proteic principal.

Iată cinci rețete care demonstrează cum poate fi utilizat cu succes tonul preparat, transformând farfurii simple în experiențe culinare pline de arome umami.

Pachețele de primăvară crocante cu ton

Pentru a crea umplutura acestor pachețele, folosiți 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului) și amestecați-l cu legume proaspete tăiate julienne (morcov, varză albă, ardei gras). Asezonați amestecul cu sos de soia, puțin ulei de susan, ghimbir ras și un praf de piper alb. Gustul tonului se va îmbina perfect cu prospețimea legumelor și a mirodeniilor, oferind o umplutură savuroasă.

Puneți umplutura pe foi de orez, muiate în apă, îndoiți lateralele și rulați-le strâns, apoi lipiți capătul. Coaceți-le la cuptor sau prăjiți-le rapid în baie de ulei până devin aurii și crocante. Se servesc fierbinți, alături de un sos dulce-acrișor sau un sos de soia cu usturoi, transformând un clasic asiatic într-un aperitiv proteic și rapid.

Supă asiatică cu soia, ciuperci, paste și ton

Începeți prin a prepara o bază de supă de legume cu sos de soia, ghimbir și oțet de orez. Adăugați în supă ciuperci (Shiitake sau Pleurotus) tăiate felii și călite în tigaie, în puțin ulei de susan, împreună cu tăiței asiatici și lăsați-le să fiarbă până când pastele sunt gata. Textura umami a ciupercilor este ideală pentru o astfel de supă.

Înainte de servire, distribuiți în fiecare bol cantitatea dorită de ton RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline. Astfel acesta se va încălzi, dar nu se va găti excesiv. Garnisiți supa cu ceapă verde tocată, semințe de susan și, opțional, un ou fiert moale. Tonul se infuzează cu aromele fierbinți ale supei, rezultând o masă consistentă și rapidă, care aduce un echilibru între elementele sărate, dulci și picante ale bucătăriei asiatice.

Noodles de legume cu ton

Noodles de legume cu ton este o rețetă rapidă de tip stir-fry, perfectă pentru o cină sănătoasă în mijlocul săptămânii. Gătiți tăițeii conform instrucțiunilor de pe pachet. Într-un wok sau o tigaie mare, căliți rapid legume tăiate subțire (ardei, ceapă, varză chinezească, fasole verde) în puțin ulei de susan.

Adăugați tăițeii gătiți peste legume și completați cu sos de soia, ghimbir tocat și usturoi ras, piper, caojă de lime și, opțional, chili dacă vă place picant. La final, chiar înainte de a stinge focul, încorporați 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline, amestecând doar cât să se combine cu restul ingredientelor. Serviți imediat, decorat cu alune tocate sau semințe de susan, pentru un fel de mâncare plin de culoare, textură crocantă și gust intens.

Chop-Suey de legume și ton

Chop-Suey-ul este un preparat versatil care tolerează o varietate mare de legume, fiind ideal pentru a valorifica resturile din frigider. Tăiați legumele (țelină apio, morcovi, ciuperci, muguri de bambus, varză chinezească, ce vă place!) în bucăți uniforme și căliți-le rapid într-o tigaie mare în ulei de susan sau măsline. Secretul este să le mențineți crocante, gătindu-le la foc mare, pentru a păstra textura specifică preparatelor stir-fry.

Preparați un sos simplu din sos de soia, puțin oțet de orez, piper, ghimbir și usturoi. Turnați sosul peste legume și lăsați-l să dea un clocot. Închideți focul și adăugați tonul RIO Mare, amestecând ușor. Serviți acest Chop-Suey aromat alături de o porție de orez alb simplu.

Astfel veți pregăti mâncăruri rapide, delicioase și nu atât de banale, pentru zilele cu dezlegare la pește. Nu mai e nevoie să „vânați” oportunitățile de produse de pește prin magazine sau piețe și nici să umpleți casa de fum și miros. O masă fresh, cu pește și legume, cu arome și gust umami, preparată în maxim 30 de minute.