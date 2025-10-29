La 86 de ani arată superb și se menține într-o formă fantastică/ Iată care este cina longevității în varianta celebrei creatoare de modă Carolina Herrera/ Se prepară foarte ușor, din doar trei ingrediente

Discuțiile permanente între nutriționiști – legate de ora la care ar trebui luată cină, ce ar trebui să conțină sau dacă ar trebui să sărim peste ea pentru a fi fit și sănătoși și a ne prelungi viața – sunt adesea dublată de exemplele unor celebrități care au ajuns deja la vârste înaintate și care își povestesc „secretele”. Care secrete sunt cam întotdeauna moderația și consumul echilibrat de alimente.

Când vorbim despre stil, eleganță și longevitate, Carolina Herrera este numele care ne vine imediat în minte. La 86 de ani, celebrul designer arată absolut spectaculos, iar secretul ei nu constă în tratamente complicate sau diete restrictive, ci într-o abordare simplă și echilibrată a alimentației. Recent, Herrera a dezvăluit ce anume mănâncă la cină în fiecare seară, iar nutriționiștii au numit această masă „cina longevității”. Iar partea cea mai frumoasă este că vorbim de un preparat atât de simplu de gătit încât oricine îl poate pregăti acasă.

Mănâncă des și puțin pentru a ține activ metabolismul

Carolina Herrera mărturisește că mănâncă de șase ori pe zi, în porții moderate, pentru a evita foamea și tentația de a consuma gustări nesănătoase. Dar dintre toate mesele zilei, cina ocupă un loc special în rutina ei. Aceasta trebuie să fie ușoară, nutritivă și să favorizeze un somn odihnitor, un alt pilon esențial al longevității și al frumuseții.

Filosofia ei este clară: ultima masă a zilei nu trebuie să încarce organismul, ci să îi ofere exact nutrienții de care are nevoie pentru regenerare peste noapte, fără a perturba digestia sau somnul.

„Cina longevității” a Carolinei Herrera

Preparatul care o ajută pe celebra designeră să își mențină vitalitatea și silueta constă în doar trei ingrediente principale: somon la grătar, sparanghel la abur și quinoa ca garnitură.

Această combinație perfectă, simplă și eficientă reunește tot ce are nevoie corpul uman: proteine de calitate, grăsimi sănătoase, fibre și o multitudine de vitamine și minerale esențiale.

O combinație care funcționează

Sergio Espinar, nutriționist expert în sănătatea femeii, a analizat această rețetă și a explicat pentru publicația „Women’s Health” de ce este atât de eficientă. Iată beneficiile fiecărui ingredient:

Somonul este vedeta acestei cine și nu întâmplător. Este bogat în acizi grași omega-3, esențiali pentru sănătatea inimii, creierului și pentru reducerea inflamațiilor în organism. Conține proteine de înaltă calitate, necesare pentru menținerea masei musculare și repararea țesuturilor, precum și proprietăți antioxidante care combat îmbătrânirea celulară și mențin pielea sănătoasă și luminoasă.

Pregătit la grătar, somonul își păstrează toți nutrienții fără a adăuga grăsimi suplimentare și este perfect pentru o cină ușoară și sățioasă.

Quinoa nu este o cereală obișnuită, este considerată un super-aliment din multe motive. Este o proteină completă care conține toți cei nouă aminoacizi esențiali, ceva rar întâlnit în alimente de origine vegetală. Este bogată în fibre care ajută la digestie și mențin senzația de sațietate, conține compuși benefici pentru microbiotă care susțin sănătatea intestinală, esențială pentru imunitate și aspect fizic, și este plină de micronutrienți precum magneziu, fier, zinc și vitamine din complexul B.

Espinar o consideră perfectă pentru cină și evident poate fi înlocuită și cu alte ingrediente pe parcursul săptămânii.

Sparanghelul completează perfect această farfurie. Conține vitamina C în cantități abundente, esențială pentru producția de colagen și pentru o piele fermă. Are un conținut ridicat de sulf care menține sănătatea părului și a pielii, este bogat în antioxidanți puternici care protejează celulele de deteriorare și conține foarte puține calorii, fiind perfect pentru o cină ușoară.

Carolina Herrera a ținut să precizeze că schimbă legumele în fiecare seară, dar sparanghelul rămâne leguma sa favorită.

Un preparat simplu și ușor de gătit acasă

Pentru o porție vei avea nevoie de 150-180 de g de file de somon, un mănunchi de sparanghel proaspăt, 80 de g de quinoa nefiartă, sare și piper proaspăt măcinat, o lingură de ulei de măsline și suc de lămâie (opțional).

Începe prin a clăti quinoa sub jet de apă rece, apoi fierbe-o în apă cu o linguriță de sare în proporție de unul la doi (quinoa : apă) timp de 15 minute. Lasă-o să stea apoi 5 minute cu capacul pus.

Pentru somon, încălzește o tigaie grill sau grătarul. Sezonează somonul cu sare, piper și puțin ulei de măsline. Gătește-l câte 3-4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până devine ușor roz în interior. Îl poți prepara și la cuptor sau în friteuza cu aer cald.

Pentru sparanghel, taie doar vârfurile (câțiva cm) și gătește-l la abur 5-7 minute până devine fraged, dar crocant. Alternativ, poți să-l blanșezi și să-l tragi apoi la tigaie cu puțin ulei sau unt, sare și piper (chiar și niște condimente, după gust).

La final, aranjează quinoa pe farfurie, adaugă somonul și sparanghelul alături. Stropește cu zeamă de lămâie și servește imediat. Timpul total de preparare este de aproximativ 25 de minute, concluzioneaza ABC.

Variante ale acestei cine perfecte

Deși această combinație este perfectă, poți personaliza rețeta după preferințe. Poți înlocui somonul cu ton, cod negru sau chiar tofu pentru o versiune vegetariană. Legumele pot fi variate cu broccoli la abur, dovlecei gratinați, conopidă sau spanac. Quinoa poate fi alternată cu orez integral sau roșu, bulgur sau hrișcă, iar pentru aromă poți adăuga usturoi, ghimbir, ierburi proaspete sau semințe.

Dieta Carolina Herrera cu care designerul a ajuns la 86 de ani

Dincolo de această cină gândită pentru a prelungi viața, designerul urmează câteva principii simple. Mănâncă de șase ori pe zi în porții mici pentru a-și menține metabolismul activ și alege întotdeauna alimente proaspete și cât mai puțin procesate. Hidratarea constantă pe tot parcursul zilei este esențială, la fel ca și echilibrul între proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși. Cina, cum am văzut, este ușoară și consumată cu cel puțin două-trei ore înainte de culcare.

Pe termen lung acest exemplu de cină dă rezultate garantate

Ceea ce face ca această „cină a longevității” să fie atât de eficientă nu este doar compoziția ei nutrițională perfectă, ci și faptul că este ușor de pregătit și nu necesită ore întregi petrecute în bucătărie. Este delicioasă, astfel încât nu te simți ca și cum ai fi la dietă, este sățioasă și omoară poftele. Nu vei mai simți nevoia de a mai „gusta” ceva înainte de a te băga în pat.

Pentru că este ușor de digerat, favorizează somnul și, cel mai important, este sustenabilă pe termen lung, putând fi preparată ani de zile fără să te plictisești, dacă ai grijă să variezi cu ingeniozitate ingredientele.

La cei 86 de ani ai săi, Carolina Herrera este dovada vie că o alimentație echilibrată, simplă și constantă poate face minuni pentru sănătate, aspect fizic și longevitate. Nu ai nevoie de rețete complicate sau ingrediente exotice și nici de cine știe ce sfaturi „minune” luatte de pe rețelele sociale.

Dacă vrei ca lucrurile să meargă și mai repede, pregătește quinoa în cantitate mai mare duminica și păstreaz-o la frigider. O altă variantă este să pregătești porții de quinoa, orez, bulgur etc în caserole, iar înainte de cină să prelucrezi doar peștele și legumele, alternând cât mai mult ingredientele.