China a făcut, în această săptămână, cea mai mare achiziție de soia americană din ultimii doi ani. Mișcarea marchează o schimbare majoră după luni întregi de tensiuni comerciale, perioadă în care Beijingul a evitat produsele agricole americane. Reluarea cumpărăturilor ar putea fi doar începutul unui program accelerat de achiziții. Chiar și fără a atinge pragul de 12 milioane de tone anunțat de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, efectul asupra pieței a fost imediat. Prețurile au crescut vizibil, iar fermierii americani au reacționat rapid, notează Reuters.

Creșterea prețurilor a declanșat un val de vânzări. Mulți fermieri au așteptat luni de zile o astfel de mișcare. Aceștia au păstrat recolta sperând la o redresare a pieței. Creșterea declanșată de achizițiile Chinei le-a dat ocazia să intre în piață. Traderii chinezi au profitat la rândul lor. Aceștia au închis pozițiile speculative deschise în perioada în care prețurile erau scăzute. Fermierii care au vândut înainte de anunțul oficial nu au beneficiat însă de creșterea spectaculoasă.

Țintă ambițioasă, calendar incert

Rămâne neclar ritmul cu care Beijingul va atinge nivelul de 12 milioane de tone anunțat de autoritățile americane. Achizițiile confirmate de aproape 1,6 milioane de tone în doar trei zile au ridicat prețurile mult peste nivelul ofertei provenite din Brazilia. Acest diferențial a făcut ca soia americană să devină prea scumpă pentru alți importatori. Turcia și Vietnamul sunt printre cumpărătorii care au renunțat în favoarea produselor sud-americane. Situația pune presiune și pe China. Țara nu are nevoie, pe termen scurt, de noi rezerve, după ce a cumpărat masiv din America de Sud. Beijingul trebuie să golească depozitele naționale pentru a face loc noilor livrări.

Scott Bessent și secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, au declarat că Beijingul a fost de acord să cumpere 12 milioane de tone până la finalul anului. Acordul a venit după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, în octombrie, în Coreea de Sud. Săptămâna trecută, Trump a anunțat că achizițiile vor avea loc înainte de primăvară. China nu a confirmat oficial volumul, însă Bessent a spus că acordul ar putea fi finalizat până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Impact major asupra prețurilor

În anii trecuți, China reprezenta între 50% și 60% din exporturile americane de soia. Orice modificare în ritmul de achiziții are un impact imediat asupra pieței. Președintele AgResource, Dan Basse, consideră că Beijingul va cumpăra într-adevăr 12 milioane de tone. Totuși, el nu crede că termenul limită de final de an poate fi respectat. Departamentul Agriculturii din SUA confirmă vânzările rapide. Volumele raportate în ultimele trei zile reprezintă cel mai ridicat nivel săptămânal din noiembrie 2023. Traderii estimează că totalul real ar putea atinge 2 milioane sau chiar 3 milioane de tone.

Futures-urile pentru soia au crescut la cel mai înalt nivel din iunie 2024. Prețul de referință a urcat cu aproape 12% față de jumătatea lunii octombrie. În același timp, costul soiei braziliene a scăzut. Diferența de preț dintre cele două origini a ajuns la 50 de cenți pe bushel pentru livrările din ianuarie. Pentru o navă de 60.000 de tone, supraprețul se ridică la peste 1,1 milioane de dolari. Pentru februarie, diferența a urcat chiar la 1,10 dolari pe bushel. Traderii spun că importatorii chinezi au anticipat acest scenariu. Aceștia au cumpărat contracte futures când prețurile erau în jur de 10 dolari pe bushel. Acum, odată cu achizițiile fizice, vând pozițiile speculative, ceea ce pune presiune asupra contractelor pentru ianuarie.

Fermierii americani accelerează vânzările

Datele oficiale privind pozițiile din piața futures lipsesc din cauza blocajului generat de recenta închidere a guvernului federal. Chiar și fără aceste informații, piața arată clar o accelerare a vânzărilor în rândul fermierilor americani. Prețurile mici din vară și din timpul recoltei i-au forțat pe mulți producători să aștepte. Acum, creșterea le oferă un moment favorabil. Analiștii estimează că fermierii au vândut între 30% și 40% din recolta anului 2025. Această limită este normală pentru jumătatea lunii noiembrie. În multe zone, diferența dintre prețul futures și cel local rămâne mare. Unii agricultori încă speră la creșteri suplimentare. Un alt element de incertitudine este un posibil program de compensații. Fermierii așteaptă ca administrația Trump să anunțe un pachet de până la 15 miliarde de dolari. Publicarea planului întârzie din cauza blocajului administrativ.

Fermierul și analistul Sherman Newlin, din Illinois, a vândut o parte din recoltă pe măsură ce prețurile au început să crească. Tranzacțiile au fost plasate înainte de vârful din această săptămână. Prețurile obținute au fost mai mici decât costurile sale de producție. El a explicat că presiunea fluxului de numerar l-a obligat să vândă. La fabrica ADM din Decatur, Illinois, prețul era de 11,23 dolari pe bushel. Acest nivel se situează în jurul pragului de rentabilitate calculat de Universitatea din Illinois. Este, totuși, un progres important față de cei 10,42 dolari de luna trecută.