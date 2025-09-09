Din patru dovlecei rași, ouă, brânză și pesmet ies niște chifteluțe mai mult decât delicioase. Merită să profităm cât încă mai sunt legume proaspete. Ușoare, gustoase, vegetariene. Merg gătite în tigaie, în air fryer sau la cuptor, folosind aceeași compoziție.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Crocante la exterior și moi la interior, chifteluțele de dovlecei fără carne sunt o soluție ușoară, rapidă și delicioasă pentru o masă echilibrată. Plac tuturor și se fac cu ingrediente pe care le ai deja în bucătărie.

Se pot servi calde abia preparate, simple, alături de salată sau în sos de roșii precum chiftelel tradiționale din carne. Se pot luat și la pachet și se pot conserva până la 3 zile la frigider. Merg chiar și servite cu diferite sosuri sau într-un wrap cu lipie. De asemenea, pot fi o modalitate ingenioasă de a-i face pe copii să mânânce legume.

Ingrediente pentru 4 porții de chiftele de dovlecei

4 dovlecei medii

3 ouă

100 g de brânză rasă, semi învechită sau învechită, care se poate rade – cașcaval, feta, telemea, parmezan, caș de oaie etc

8 linguri pesmet, circa

1 cățel de usturoi tocat

pătrunjel tăiat mărunt

sare și piper după gust

ulei

Procedeu