Din patru dovlecei rași, ouă, brânză și pesmet ies niște chifteluțe mai mult decât delicioase. Merită să profităm cât încă mai sunt legume proaspete. Ușoare, gustoase, vegetariene. Merg gătite în tigaie, în air fryer sau la cuptor, folosind aceeași compoziție.
Crocante la exterior și moi la interior, chifteluțele de dovlecei fără carne sunt o soluție ușoară, rapidă și delicioasă pentru o masă echilibrată. Plac tuturor și se fac cu ingrediente pe care le ai deja în bucătărie.
Se pot servi calde abia preparate, simple, alături de salată sau în sos de roșii precum chiftelel tradiționale din carne. Se pot luat și la pachet și se pot conserva până la 3 zile la frigider. Merg chiar și servite cu diferite sosuri sau într-un wrap cu lipie. De asemenea, pot fi o modalitate ingenioasă de a-i face pe copii să mânânce legume.
Ingrediente pentru 4 porții de chiftele de dovlecei
-
4 dovlecei medii
-
3 ouă
-
100 g de brânză rasă, semi învechită sau învechită, care se poate rade – cașcaval, feta, telemea, parmezan, caș de oaie etc
-
8 linguri pesmet, circa
-
1 cățel de usturoi tocat
-
pătrunjel tăiat mărunt
-
sare și piper după gust
-
ulei
Procedeu
-
Spală, curăță și rade dovleceii folosind o răzătoare cu găuri mari.
-
Presară-i cu puțină sare, lasă-i într-o sită, apoi stoarce-i bine cu mâna pentru a elimina excesul de apă.
-
Transferă-i într-un bol, adaugă ouăle, brânza, pesmetul, usturoiul, pătrunjelul, sarea și piperul.
-
Amestecă până obții o compoziție compactă, dar moale. Dacă este prea umedă, mai adaugă puțin pesmet.
-
Cu mâinile ușor umede, formează chifteluțele și trece-le prin pesmet pentru o crustă crocantă și pentru a împiedica să se desfacă atunci când le gătim.
- Se pot prăji în baie de ulei până devin aurii, dar dacă vrem să evităm le putem transfera pe grătarul unui air fryer și le ținem înăuntru circa 20 de minute la 200°C. Alternativ, în cuptor, la aceeași temperatură.
- Pentru o variantă și mai creativă a acestor chiftele de dovlecei, putem adăuga mentă în loc de pătrunjel, și astfel capătă o notă mentolată. De asemenea, putem adăugă în mijloc, atunci când le dăm formă, câte un cub mic de cașcaval. Sau, dacă le facem mai rotunde, o măslină fără sâmbure – acel mic detaliu care face diferența.