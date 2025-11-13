O cercetare recentă a identificat trei diete, despre care se consieră că ar putea fi asociate cu o reducere a riscului de cancer de colon. Elementul comun al celor trei diete este faptul că, potrivit eatingwell.com, toate includ alimente cu efect antiinflamator.

Potrivit specialiștilor, o dietă antiinflamatoare este asociată cu un risc de cancer de colon cu 16% mai redus. Acest efect s-ar datora alimentelor cu proprietăți antiinflamatoare, precum

lactatele fermentate, fructele și legumele, dar și grăsimile sănătoase.

Cancerul colorectal – care include cancerul de colon și/sau de rect – este o boală foarte frecventă. Statisticile arată că este al patrulea cel mai des întâlnit tip de cancer și a patra cauză principală de deces prin cancer în SUA. În România, cancerul colorectal este a doua cauză de deces, dintre toate tipurile de cancer.

Inflamația, factor favorizant al cancerului de colon

Cercetătorii lucrează continu la identificarea factorilor legați de stilul de viață ce ar putea influența riscul de cancer de toate tipurile, inclusiv cel colorectal. Un factor foarte important îl constituie alimentația și modul în care ea influențează inflamația din organism. Este cunoscut faptul că există dovezi științifice ce leagă inflamația de cancerul colorectal, dar și de alte tipuri de cancer.

De exemplu, studiile sugerează că alimentele foarte procesate, alcoolul și alimentele care conțin mult zahăr adăugat pot crește inflamația în organism. La polul opus se situează alimentele naturale, bogate în fibre, grăsimi sănătoase, probiotice și proteine slabe, ele având capacitatea de a reduce inflamația din organism.

Cercetătorii au analizat datele medicale a peste un million de persoane

Pentru a înțelege exact cum funcționează anumite tipare alimentare și cum influențează ele riscul de cancer colorectal, cercetători din America de Nord și Europa au analizat date din mai șase studii ample, ce au inclus aproape un million de persoane (peste 500.000 de femei și peste 400.000 de bărbați), iar rezultatele cercetării au fost publicate în The American Journal of Clinical Nutrition.

Participanții au fost urmăriți, în medie, timp de 15 ani, perioadă în care s-au înregistrat peste 16.500 de cazuri de cancer colorectal.

Persoanele incluse în studiu au completat, pe durata derulării acestuia, chestionare privind frecvența consumului de alimente, iar cercetătorii au analizat tiparele alimentare în raport cu trei modele de alimentație sănătoasă:

dieta cu indice insulinic scăzut,

dieta antiinflamatoare

indicele de alimentație sănătoasă (HEI-2015), care evaluează calitatea generală a dietei.

Pe baza acestor date, participanții au fost împărțiți în cinci grupuri (quintile), de la obiceiuri alimentare mai puțin sănătoase, la cele mai sănătoase.

Cum a scăzut riscul de cancer colorectal în funcție de dietă?

Analizele statistice din cadrul studiului au arătat că persoanele cu cele mai sănătoase tipare alimentare au avut cele mai mici rate de cancer colorectal, astfel:

Cei din grupul cu cea mai sănătoasă dietă cu indice insulinic scăzut au avut un risc cu 18% mai mic de cancer colorectal comparativ cu grupul cel mai puțin sănătos.

Pentru dieta antiinflamatoare, riscul a fost cu 16% mai mic.

Pentru indicele HEI-2015, riscul a fost cu 20% mai mic.

Dietă cu indice insulinic redus include lactate, legume verzi, fructe și cereale integrale, toate fiind alimente benefice și pentru persoanele cu rezistență la insulină.

Toate cele trei tipare alimentare presupun un consum crescut de fructe, legume, lactate și pește/fructe de mare, și un consum redus de carne roșie, mezeluri și băuturi îndulcite.

Cum să incluzi alimentele din aceste diete în meniul tău?

Toate cele trei diete pun accent pe consumul următoarelor alimente:

multe fructe și legume,

cereale integrale,

nuci, semințe, leguminoase,

lactate (în special fermentate, precum iaurtul și chefirul),

grăsimi sănătoase și proteine slabe.

Dacă, în mod normal, nu consumi frecvent astfel de alimente, începe prin a include, zilnic, în meniul tău, câteva porții din ele. De asemenea, este recomandat să începi să renunți, treptat, la alimentele ultraprocesate, precum chipsuri, băuturi carbogazoase, mezeluri și dulciuri și să le înlocuiești cu alternative antiinflamatoare.

În loc de chipsuri poți alege nuci sau bastonașe de morcov și în loc de sucuri poți încerca apă minerală cu fructe și ierburi aromatice.

Pentru avea o stare bună de sănătate trebuie să înțelegi că alimentația este doar un factor și trebuie să nu îi uiți pe ceilalți, care sunt și ei importanți: mișcarea regulată, gestionarea stresului și somnul de calitate.

Șase alimente ce trebuie adăugate în alimentația ta, pentru a-ți reduce riscul de cancer colorectal

Poți începe chiar de azi să-ți reduci riscul de cancer, adăugând în alimentație aceste șase alimente: broccoli, lapte, nuci, leguminoase, fistic și pepene roșu.

Cele mai bune gustări pot fi: iaurt, fructe citrice, nuci, mere, salsa și guacamole.

Există, de asemenea, studii care arată că fructele și legumele de culoare portocaliu intens pot ajuta la reducerea riscului de cancer colorectal.