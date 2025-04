Universitatea din California, Davis – una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior în domeniul agricol din lume – se confruntă cu o criză majoră după ce administrația Trump a înghețat granturile federale, a închis laboratoare și a suspendat finanțările pentru proiecte esențiale. Măsura afectează grav nu doar viitorul cercetării agricole în SUA, ci și securitatea alimentară globală, spun specialiștii, citați de Reuters.

„Universitățile din SUA sunt un model pentru lume”, a declarat economistul Michael Carter de la UC Davis pentru Reuters. „Ce riscă să se piardă este exact ceea ce poate schimba viețile a milioane de oameni”.

Laboratoare închise, studenți puși pe liste de așteptare

Peste noapte, cercetările în domeniul geneticii păsărilor au fost întrerupte, terenurile experimentale de legume și fructe au rămas neirigate, iar proiectele dedicate sprijinirii fermelor mici în fața pierderilor agricole au fost transferate unor parteneri internaționali. Granturile oferite de Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID) și Departamentul Agriculturii (USDA), până acum principala sursă de finanțare, au fost fie blocate, fie anulate.

Potrivit datelor furnizate de UC Davis, cercetătorii universității au solicitat în anul fiscal 2024 aproximativ 2,75 miliarde de dolari din fonduri federale – aproape dublu față de fondurile din surse statale, private și non-profit. Din această sumă, universitatea a primit 441 milioane de dolari din partea guvernului federal, 238 milioane de la stat, 120 milioane de la organizații non-profit și 95 milioane de la companii private.

Totuși, o parte semnificativă din granturile federale este acum blocată în instanță, iar incertitudinea financiară începe deja să afecteze admiterea studenților. Deși UC Davis nu a retras ofertele pentru cei care și-au confirmat intenția de înscriere, anumite programe de masterat și doctorat au fost nevoite să pună studenți pe liste de așteptare.

„Am atacuri de panică în fiecare noapte”

Printre cercetătorii afectați se numără Tara Chiu, care coordona un proiect USAID dedicat sprijinirii fermierilor mici în gestionarea riscurilor de piață și climă. Într-un e-mail primit de la USAID, Chiu a fost informată că proiectul său „nu este aliniat cu prioritățile agenției” și „nu este în interesul național”.

„Am atacuri de panică în fiecare noapte,” a mărturisit Chiu. „Simt că întregul meu trunchi este strivit.”

Laboratorul său, condus împreună cu Michael Carter, pierduse deja 4,3 milioane de dolari dintr-un grant multianual de 22,6 milioane. Apelurile lor către Departamentul de Stat pentru reluarea activității au rămas fără răspuns.

La rândul său, Erin McGuire se pregătește să închidă, la sfârșitul lunii aprilie, laboratorul de horticultură finanțat tot de USAID. Acesta era renumit pentru cercetări în domenii cruciale, precum cultivarea tomatelor rezistente la secetă și controlul dăunătorilor agricoli. Ea se grăbește acum să transfere datele și responsabilitățile către partenerii internaționali, într-un proces birocratic care, în mod normal, ar dura până la șase luni.

În Illinois, cercetătorul Peter Goldsmith a fost nevoit să concedieze 30 de angajați și să închidă Laboratorul de Inovație pentru Soia. Studiile sale se concentrau pe cultivarea soiei în condiții climatice extreme – o direcție vitală pentru viitorul uleiului vegetal la nivel mondial.

Declinul investițiilor publice în cercetare agricolă

Chiar și înainte de aceste tăieri, finanțarea publică pentru cercetarea agricolă în SUA era în declin. Conform datelor USDA, nivelul finanțării în 2020 era de aproximativ 5 miliarde de dolari anual – echivalentul sumei din 1970, ajustată la inflație. În contrast, China și Brazilia și-au crescut semnificativ investițiile, Beijingul devenind cel mai mare finanțator public de cercetare agricolă din lume.

O analiză publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences atrage atenția că, în absența finanțării publice, randamentele culturilor vor scădea în SUA pe fondul intensificării schimbărilor climatice, ceea ce va duce la creșterea dependenței de ajutoare guvernamentale.

În timpul primului mandat Trump, fermierii americani au primit aproximativ 217 miliarde de dolari în sprijin financiar – cel mai mare pachet de ajutor într-o perioadă de patru ani de la Marea Criză încoace, potrivit unei analize Reuters. Acum, administrația Trump evaluează noi măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de tarife, în timp ce laboratoarele care le puteau asigura viitorul sunt închise.

Un campus paralizat de incertitudine

Pe terenul de 7,2 hectare al facilității de cercetare avicolă de la UC Davis, Kevin Bellido se teme că lipsa fondurilor va bloca proiectele menite să identifice păsări mai rezistente la boli precum gripa aviară și boala Newcastle. „Dacă ni se taie finanțarea, practic nu mai avem nimic cu care să-i învățăm pe studenți”, spune Bellido.

Allen Van Deynze, directorul centrului de biotehnologie a semințelor, se confruntă cu o altă problemă: nu mai poate aplica pentru granturi noi, deoarece platforma online de depunere a cererilor a fost înghețată. „Nimeni nu mai primește studenți toamna aceasta, pentru că nimeni nu știe dacă va avea bani”, afirmă el.