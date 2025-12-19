Centrul Agro Transilvania, de la Cluj, investiţii de 1,1 milioane de lei de la Consiliul Județean

Centrul Agro Transilvania din Dezmir, piaţa de gros din Cluj, a finalizat trei noi investiţii, în valoare de 1,1 milioane de lei, destinate unei mai bune funcţionări, transmite Agerpres.

“Centrul Agro Transilvania S.A., întreprindere publică aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a finalizat recent trei noi investiţii destinate bunei funcţionări a activităţii pieţei de gros, cea mai mare de acest fel din Ardeal. Este vorba despre asfaltarea platformei betonate din cadrul pieţei, modernizarea instalaţiei de iluminat a halei de marketing şi instalarea unui sistem de încălzire hibrid la sediul administrativ”, se arată, vineri, într-un comunicat trimis de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, toate cele trei investiţii, în valoare totală de 1.085.700 de lei, au fost finanţate din fondurile proprii ale Centrului Agro Transilvania.

“Anul 2025 a fost unul important pentru Centrul Agro Transilvania, investiţiile realizate aici schimbând, efectiv, faţa acestei pieţe care aprovizionează Clujul cu fructe şi legume. Scopul acestora a fost acela de eficientizare a activităţii operaţionale şi de reducere a costurilor de funcţionare, în vederea realizării de economii la buget. Banii astfel economisiţi vor putea fi folosiţi pentru a moderniza în continuare piaţa, atât în beneficiul cumpărătorilor, cât şi al producătorilor”, a declarat, citat în comunicat, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.