Cărțile de bucate contează încă? Răspunsul este, fără echivoc, „da, de o mie de ori da, acum mai mult ca oricând”. Într-o eră în care o simplă căutare online oferă mii de rezultate, iar rețetele generate de comunități sau de inteligența artificială sunt tot mai prezente, o carte de bucate bine făcută rămâne un reper sigur. Aceasta poate să te poarte într-un loc îndepărtat, să te aducă înapoi acasă sau să te trimită direct în bucătărie, uneori toate acestea în același timp.

Pornind de la această idee, echipa New York Times Cooking și redacția Food au testat și analizat zeci de titluri lansate în 2025, pentru a identifica acele cărți care nu oferă doar rețete reușite și fotografie spectaculoasă, ci și context, perspective și îndrumări capabile să schimbe modul în care gătim zi de zi. Pentru a evita orice conflict de interese, nu au fost incluse volume semnate de membri sau colaboratori ai echipei New York Times Cooking.

Bucătăria palestiniană, reinterpretată prin legume

În „Boustany: A Celebration of Vegetables From My Palestine”, publicată de Ten Speed Press, Sami Tamimi explorează bucătăria palestiniană axată pe legume, cu aceeași abordare accesibilă și inspirată care l-a consacrat alături de Yotam Ottolenghi în volumele „Ottolenghi” și „Jerusalem”.

După „Falastin”, cartea sa anterioară dedicată bucătăriei palestiniene în ansamblu, Tamimi revine cu rețete care pun în valoare năutul, vinetele sau condimentele precum ardeiul Aleppo și sumacul. Tonul său cald și pragmatic creează impresia unui prieten care te invită la un prânz luminos, scăldat de soare.

Rețete cu puține ingrediente

„By Heart: Recipes to Hold Near and Dear”, semnată de Hailee Catalano și publicată de DK, marchează debutul autoarei în lumea cărților de bucate. Deși a lăsat în urmă bucătăriile de restaurant pentru a crea rețete și conținut culinar, Catalano păstrează o anumită rigoare.

Ea scrie: „Bucătăria este locul în care am găsit întotdeauna calm și seninătate, iar nimic nu mă face mai fericită decât să împărtășesc acest sentiment de liniște cu alții”. Rețetele sunt clare, construite din puține ingrediente, dar cu efect maxim, iar capitolele dedicate murăturilor, sosurilor sau rețetelor italiene americane ale mamei sale transformă cartea într-o colecție profund personală.

O incursiune amplă în bucătăria nigeriană

Cu „Chop Chop: Cooking the Food of Nigeria”, apărută la Artisan, Ozoz Sokoh adună aproape două decenii de explorare a gastronomiei nigeriene. Cartea este structurată ca un ghid prietenos pentru bucătarii de acasă, fiecare capitol începând cu o listă scurtă de ingrediente-cheie: de la ulei de palmier roșu la creveți uscați și boabele fermentate írù.

Curry-ul indian, explicat pas cu pas

În „Curry: Recipes From Indian Home Kitchens”, publicată de Quadrille, Maunika Gowardhan demonstrează că un curry complex și profund aromat poate fi construit etapă cu etapă, într-un mod accesibil.

Cartea surprinde diferențele regionale ale bucătăriei indiene, cu rețete inspirate din bucătării de familie și imagini care arată diversitatea și caracterul practic al acestor preparate.

Dulciuri poloneze, între tradiție și modernitate

„Dobre Dobre: Baking From Poland and Beyond”, apărută la Chronicle Books, este semnată de Laurel Kratochvila, autoare americană stabilită la Berlin. Rețetele sale de patiserie poloneză, de la chałka cu lapte și streusel dulce până la szarlotka cu mere, sunt precise și oferă rezultate impresionante.

Stilul narativ, inteligent și adesea emoționant, adaugă context cultural și istoric tradițiilor culinare din Europa de Est.

Gusturile Thailandei, filtrate prin identitate

Arnold Myint, alături de Kat Thompson, semnează „Family Thai: Bringing the Flavors of Thailand Home”, publicată de Abrams. Cartea este mai mult decât un manual de gătit thailandez: „Această carte este o întruchipare a ceea ce sunt eu: un thailandez american gay din Sud, format de experiențele familiei mele, de restaurantul în care am crescut și de parcursul meu culinar de-o viață”.

Rețetele reflectă această identitate complexă și modul în care bucătăriile evoluează în timp real.

Plăcerea coacerii, fără complicații inutile

În „Fat + Flour: The Art of a Simple Bake”, de la Knopf, Nicole Rucker propune o abordare relaxată a deserturilor, cu rețete prietenoase pentru bucătarii de acasă. Metoda sa „CBM”, cold butter method, elimină nevoia de a folosi unt la temperatura camerei și reduce pașii inutili, în spiritul ideii de a renunța la „complicații, dacă nu sunt 100% necesare”.

Brazilia, între călătorie și bucătărie

„Fusão: Untraditional Recipes Inspired by Brasil”, publicată de Interlink Books, este descrisă ca o combinație rară între album de călătorie și carte de bucate.

Ixta Belfrage explorează influențele indigene, portugheze și vest-africane din gastronomia braziliană, într-un volum personal și bine documentat, care îmbină fotografia expresivă cu rețete ușor de realizat.

Identitate, migrație și memorie culinară

„Gursha: Timeless Recipes for Modern Kitchens, from Ethiopia, Israel, Harlem and Beyond”, de la Knopf, semnată de Beejhy Barhany împreună cu Elisa Ung, urmărește parcursul autoarei din Etiopia în Sudan, apoi în Israel și Harlem.

Cartea onorează influențele culinare adunate de-a lungul acestui drum și vorbește despre migrație, identitate și tradiții transmise pe linie maternă.

Arta cinei rafinate

În „The King Cookbook”, publicată de Flatiron Books, Clare de Boer, Jess Shadbolt și Annie Shi reușesc să transpună stilul aparent fără efort al restaurantului King din Manhattan într-un volum dedicat celor care iubesc gătitul elaborat.

Este o carte pentru cei care se bucură de mese lente, de preparate construite cu atenție și de cine memorabile.

Sudul american, în toată diversitatea sa

Michael W. Twitty semnează „Recipes From the American South”, apărută la Phaidon, o carte de aproape 400 de pagini care surprinde complexitatea bucătăriilor sudului Statelor Unite.

După cum notează autorul: „Sudul american se întinde din regiunea Golfului Chesapeake până în Bluegrass Country, apoi spre valea fluviului Mississippi și Ozarks, câmpiile sudice până în Texas Hill Country și Sudul adânc către coasta Golfului Mexic”. Volumul combină rețete clasice cu preparate mai puțin cunoscute și fragmente de istorie culinară.

Pastele, reinventate sezonier

În „Six Seasons of Pasta: A New Way With Everyone’s Favorite Food”, publicată de Artisan, Joshua McFadden și Martha Holmberg dedică un volum întreg pastelor uscate, demonstrând cum ingrediente simple pot genera preparate memorabile, pline de gust și echilibru.

Tradiții indigene și ingrediente locale

„Turtle Island: Foods and Traditions of the Indigenous Peoples of North America”, semnată de Sean Sherman împreună cu Kate Nelson și Kristin Donnelly, este o completare esențială pentru orice bibliotecă culinară. Sherman scrie: „unul dintre obiectivele mele cu această carte este să te ajut să privești locul în care trăiești printr-o lentilă indigenă și să vezi bogăția care există în jurul tău”.

Cum au fost evaluate cărțile

Toate volumele incluse pe listă au fost citite integral de membrii echipei Food și New York Times Cooking, iar fiecare a gătit cel puțin două rețete exact așa cum au fost scrise. Evaluarea a ținut cont de claritatea structurii, aportul adus conversației culinare, calitatea scriiturii, utilitatea practică și, cel mai important, dacă rețetele au fost delicioase.