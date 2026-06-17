Dacă pomii fructiferi au o producție slabă, iar fructele rămân mici și fără gust, nu trebuie să te resemnezi. De cele mai multe ori, problema nu ține de calitatea pomului, ci de câteva greșeli de îngrijire care se repetă an de an, scrie Mediafax.
Experții în horticultură dezvăluie opt tehnici esențiale, dar simple, care pot schimba radical situația, ajutându-te să dublezi cantitatea de fructe culese și să le îmbunătățești considerabil aroma.
Fructele de calitate se formează doar pe ramurile expuse direct la lumina soarelui. Un pom cu o coroană densă și încâlcită își va umbri singur propriul potențial.
Scopul: Obținerea unei coroane aerisite, deschise, prin care lumina să pătrundă uniform.
Momentul ideal: Sfârșitul iernii sau începutul primăverii.
Truc: O regulă practică spune că, dacă o pasăre nu poate zbura direct prin coroana pomului fără să se lovească de crengi, acesta are mare nevoie de tăiere.
Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Înainte de a arunca îngrășământ la rădăcină, este recomandat să testezi solul. Un exces de azot va stimula o creștere masivă a frunzelor și a crengilor noi, însă în detrimentul formării fructelor. Folosește un îngrășământ cu eliberare lentă, aplicat o singură dată, primăvara devreme, chiar în momentul în care mugurii încep să se umfle.
Udările frecvente și superficiale fac mai mult rău decât bine. Umiditatea inconstantă stresează pomul, provocând căderea prematură a fructelor sau apariția unor boli (cum sunt petele amare la mere).
Cum se face: Udă o singură dată pe săptămână, lăsând un furtun cu debit redus să curgă timp de 30-45 de minute.
Unde se udă: Toarnă apa la marginea exterioară a coroanei (acolo unde se află rădăcinile active de absorbție), niciodată direct pe trunchi.
Aplicarea unui strat de mulci în jurul bazei pomului este o măsură esențială, dar frecvent omisă de grădinari. Mulciul reține excelent umezeala în sol, reglează temperatura la nivelul rădăcinilor și împiedică dezvoltarea buruienilor care concurează cu pomul pentru apă și nutrienți.
Când un pom este lăsat să își ducă la capăt toate fructele formate în primăvară, rezultatul va fi o recoltă abundentă de fructe mici, acre și fără textură. Rărirea manuală, realizată la sfârșitul primăverii, obligă pomul să își concentreze toată energia și resursele pe mai puține fructe, dar care vor deveni mari, suculente și aromate.
Pentru a aplica corect această tehnică, este important să știi ce specii au nevoie de intervenție. Pomii care beneficiază cel mai mult de pe urma răririi manuale sunt merii, perii, piersicii, prunii și caișii. Pe de altă parte, există specii care își reglează singure rodul sau au fructe de dimensiuni mici, astfel că nu au nevoie de rărit; printre aceștia se numără cireșii, citricele și smochinele.
Majoritatea pomilor fructiferi au nevoie de polenizare încrucișată pentru a oferi randament maxim. Pentru a obține acest lucru, plantează în aceeași zonă două sau trei soiuri diferite din aceeași specie, dar care înfloresc în același timp. În plus, atrage albinele și alți polenizatori în livadă plantând la bază culturi bogate în nectar, cum ar fi facelia, muștarul sau mărarul.
Pomilor fructiferi nu le place să aibă „picioarele” în apă. Un sol îmbibat constant blochează oxigenul, duce la putrezirea rădăcinilor și reduce dramatic capacitatea pomului de a absorbi nutrienții din pământ. Asigură-te că locul ales pentru livadă nu reține apa în exces.
Aplicați la momentele cheie ale vegetației, stimulatorii de creștere potriviți pot face minuni. Aceștia fortifică imunitatea naturală a pomului în fața bolilor, îmbunătățesc procesul de înflorire, ajută la fixarea rodului și accelerează coacerea naturală a fructelor.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți