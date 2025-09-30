VIDEO | Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro și obligă la un „pact de confidențialitate” pe cei care îl gustă. Recenziile sunt interzise

Cel mai scump hamburger din lume costă 9.440 de euro și se vinde în Spania, dar numai celor „aleși”. A fost creat de Bosco Castro, bucătar, influencer și proprietar al steakhouse-ului „Aupa”, de lângă Barcelona. Cei invitați să îl încerce trebuie să semneze un pact de confidențialitate.

„Acest hamburger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, nu un simplu slogan, ci un dogmă de inspirație profană și bască, la fel ca Bosco Castro, cunoscut și sub numele de bucătarul-influencer BdeVikingo (omul urăște să fie numit „chef”). Proprietar al steakhouse-ului „Aupa” din Cabrera de Mar, la circa 30 km de Barcelona, el revendică titlul pentru „cel mai scump hamburger din lume”.

Compoziția și ingredientele

Detaliile sunt imposibil de cunoscut, spre deosebire de preț: 9.440 de euro. Pentru că este vorba de „lux extrem”, unde valoarea materiilor prime nu justifică singură nota finală, hamburgerul își propune să fie pur și simplu inaccesibil. Puterea financiară nu garantează în niciun fel posibilitatea de a-l gusta: adevărata limită este dată de o selecție secretă a clientelei, bazată pe criterii necunoscute.

Singurele detalii confirmate fac referire la câteva ingrediente: trei dintre „cele mai bune” tipuri de carne din lume, „cea mai exclusivistă” brânză europeană și un sos pe bază de „un distilat prețios”. Potrivit echipei de la Aupa, nu papilele gustative trebuie să se bucure de hamburger, ci ego-ul: conștientizarea că ai reușit să meriți o ocazie unică, rezervată câtorva, indiferent de posibilitățile financiare. „Interesant nu e ce conține, ci ceea ce reprezintă”, explică BdeVikingo, sugerând că acest hamburger ar merita mai degrabă un studiu semiotic decât o rubrică de meniu.

Criteriile de selecție și pactul de confidențialitate

Valoare și prestigiu, exclusivitate și inaccesibilitate, dar și marketing, toate însoțesc degustarea hamburger-ului unicat. În ceea ce privește selecția, criteriile par să sfideze logica. Pentru a primi un „invitație formală”, candidatul trebuie să răspundă la o serie de întrebări generale legate de profesie, origine, motivație și chiar de parfumul preferat. O listă de aproximativ zece întrebări enigmatice, cu răspuns deschis, pentru a obține o invitație care, în cel mai bun caz, va fi valabilă abia din februarie 2026 – prima dată disponibilă.

Recenziile interzise

Dar merită acest hamburger, dincolo de cost, așteptare și pretenții? BdeVikingo, care are peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram, a prevăzut și acest aspect: recenziile sunt interzise. Cei care au avut deja privilegiul de a-l gusta nu au voie să își exprime părerea, conform acordului semnat.

Fiind o experiență privată, pentru a proteja rețeta și secretele sale, fiecare „invitat” trebuie să semneze un pact de confidențialitate care interzice nu doar evaluările gastronomice, dar și fotografierea preparatului – cu excepția cazului în care farfuria este goală. Un paradox: nimeni nu va putea descrie vreodată acest hamburger, dar se așteaptă să fie dorit de toată lumea. Misterul crește nu prețul (prea ridicat deja), ci dorința de a trece prin această experiență.