Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1%, în primele zece luni ale acestui an, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

Potrivit datelor anunţate marţi de Institutul Naţional de Statistică, avansul cifrei de afaceri a fost generat de creşteri ale activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+10,7%), comerţului cu ridicata nespecializat (+10,2%), comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+9,1%), comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,3%) şi comerţului cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+1,2%).

La polul opus, au fost înregistrate scăderi la comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-5,1%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-4%) şi comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-2%), transmite Agerpres.

În luna octombrie 2025, afacerile din comerţ (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au scăzut faţă de luna septembrie 2025, ca serie brută, cu 3,5%, ca urmare a declinului consemnat în comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-25,2%), activităţile deintermediere în comerţul cu ridicata (-10,4%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-2,5%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-1,9%) şi din comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-1,4%).

Creşteri au înregistrat comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+7,3%), comerţul cu ridicata nespecializat (+3,5%) şi comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+3,2%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, afacerile din comerţ s-au redus cu 1,1% în ritm lunar, în octombrie.

Faţă de luna octombrie 2024, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna octombrie 2025, a crescut atât ca serie brută cu 1,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,3%.

Pe serie brută, evoluţia afacerilor a fost influenţată de creşterile comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+10,4%), comerţului cu ridicata nespecializat (+9,7%), comerţului cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (+7,4%), activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+7,1%) şi comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+2,6%).

Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-6,2%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-4,9%) şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-0,1%).