Deși sezonul mango este în plină desfășurare în sudul Pakistanului, iar recolta se anunță bună, producătorii se confruntă cu o problemă majoră: războiul din Orientul Mijlociu reduce drastic exporturile unuia dintre cele mai importante produse agricole ale țării. Potrivit AFP, citată de Agerpres, exporturile de mango ar putea scădea cu aproape 30% în acest an.

Industria pakistaneză a mango-ului este afectată de scăderea cererii din statele din Golf și de creșterea explozivă a costurilor de transport. Surse din sector spun că tarifele pentru expedierea fructelor au ajuns să fie de patru până la cinci ori mai mari decât anul trecut.

„Înregistrăm deja pierderi enorme”, spune Mohammad Shakeel, fermier din regiunea Tando Allahyar, una dintre principalele zone producătoare de mango din Pakistan. El cultivă soiul Sindhri, apreciat pentru aroma intensă și pulpa sa aurie și suculentă. Cu toate acestea, agricultorul afirmă că nu este sigur că își va putea acoperi costurile de exploatare și chiria terenurilor cultivate.

Pakistanul cultivă aproximativ 25 de soiuri de mango și este al patrulea exportator mondial al acestui fruct. În mod obișnuit, exporturile generează venituri de aproximativ 110 milioane de dolari anual, o sursă importantă de valută pentru una dintre cele mai sărace țări din lume.

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Potrivit lui Waheed Ahmed, președintele Asociației Exportatorilor de Fructe și Legume din Pakistan, exporturile vor coborî în acest an la aproximativ 80.000 de tone. „Aproape 80% din exporturile de mango merg în mod normal către regiunea Golfului, Iran și Afganistan”, a declarat acesta pentru AFP.

Situația geopolitică complică însă accesul la aceste piețe. Granița cu Afganistanul este închisă, iar conflictul din Iran și tensiunile din întreaga regiune afectează fluxurile comerciale. Chiar și acordul de principiu intermediat recent între Washington și Teheran nu este suficient pentru a schimba situația pe termen scurt, spun reprezentanții industriei.

Costurile logistice au devenit o povară suplimentară. Dacă anul trecut transportul unui container de 25 de tone costa aproximativ 1.400 de dolari, în prezent prețul a ajuns la 6.000-7.000 de dolari, potrivit exportatorilor.

În același timp, piața internă nu poate absorbi surplusul de producție. Inflația ridicată afectează puterea de cumpărare, iar consumatorii prioritizează produsele de bază.

„Sunt mango frumoase peste tot. Sunt foarte ieftine în comparație cu alți ani. Dar chiar și așa, oamenii nu și le pot permite”, spune Muhammad Ashad, client într-o piață din Karachi.

Prețul mediu al mango-ului a coborât la aproximativ 200 de rupii pe kilogram, echivalentul a circa 65 de eurocenți, adică aproximativ jumătate din nivelul obișnuit.

Reprezentanții sectorului avertizează că lipsa unor capacități suficiente de procesare agravează problema. În absența unor unități pentru producerea de suc, compot sau fructe uscate, cantități importante de mango riscă să fie transformate în hrană pentru animale sau chiar să fie abandonate în livezi, unde se vor degrada înainte de a putea fi valorificate.