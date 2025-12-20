Barcelona International Terminal (BIT), companie rezultată dintr-o asociere între SGS și Empresas Masiques, va construi în Portul Barcelona cel mai avansat terminal pentru cafea din sudul Europei, în urma unei investiții totale de 30 de milioane de euro. Consorțiul Zonei Franca din Barcelona (CZFB) va contribui cu 20 de milioane de euro, iar Portul Barcelona cu alte 10 milioane de euro. Proiectul prevede mutarea actualelor instalații BIT pentru a elibera spațiu pe cheiul Álvarez de la Campa, unde compania agroindustrială Elian dezvoltă un proiect de extindere estimat la 200 de milioane de euro, relatează El Periodico.

Noul terminal pentru cafea va fi construit pe tronsonul VI al Rondei Portului, pe un teren de 53.380 de metri pătrați, pe care CZFB îl va avea în concesiune pentru următorii 50 de ani. Complexul va include două hale conectate printr-o copertină, spații de birouri, servicii și zone ample pentru încărcarea și descărcarea camioanelor. Suprafața totală construită va fi de 27.476,79 metri pătrați, potrivit informațiilor anunțate de inițiatori.

Lucrările ar urma să dureze 3 ani

Viitoarele instalații vor integra sisteme solare termice și fotovoltaice, precum și mecanisme de monitorizare constantă a temperaturii și umidității, pentru a asigura condiții optime de conservare a cafelei verzi depozitate. Totodată, terminalul pentru cafea va fi pregătit să gestioneze creșteri ale traficului în anii următori. Termenul de execuție al proiectului este estimat la 36 de luni.

Proiectul a fost prezentat de președintele Portului Barcelona, José Alberto Carbonell, de delegatul special al statului în cadrul CZFB, Pere Navarro, de directorul general al Empresas Masiques, José Miguel Masiques, și de directorul BIT, Marc Tauste. Inițiativa este rezultatul unui proces îndelungat de colaborare între instituții și companii, care a urmărit compatibilizarea extinderii Elian cu menținerea și consolidarea activității BIT. În acest context, a fost necesar și un acord specific pentru ca noile instalații să își păstreze statutul fiscal de Zonă Francă Vamală.

Parteneriat public-privat

Pere Navarro a subliniat că este vorba despre „un proiect de viitor care demonstrează că, atunci când există voință și coordonare între sectorul public și cel privat, se creează oportunități pentru oameni și pentru teritoriu”, evidențiind angajamentul CZFB față de reindustrializarea sustenabilă și crearea de valoare economică și locuri de muncă.

La rândul său, José Alberto Carbonell a declarat că BIT este în prezent „cea mai importantă terminal pentru cafea verde din sudul Europei”, iar noul proiect va permite menținerea acestei poziții de lider. Totodată, acesta a subliniat că investiția reprezintă un exercițiu de colaborare instituțională, menit să asigure o mai bună organizare a teritoriului și să faciliteze creșterea competitivă a activităților portuare.

Directorul general al Empresas Masiques, José Miguel Masiques, a descris noul terminal drept „un pas suplimentar, dar foarte important, într-o poveste de succes”, construită de-a lungul deceniilor împreună cu portul și CZFB. Acesta a amintit și importanța Spaniei pe piața internațională a cafelei, precum și rolul-cheie pe care BIT îl joacă în acest sector. La rândul său, directorul BIT, Marc Tauste, a explicat că echipamentele complet automatizate vor permite dublarea capacității actuale de producție și optimizarea operațiunilor logistice, poziționând compania printre cele mai moderne și sustenabile terminale pentru cafea din lume.

Peste 40 de ani de activitate în Portul Barcelona

BIT a fost înființată în Portul Barcelona în anii ’80, după liberalizarea pieței cafelei din Spania, beneficiind de statutul fiscal de Zonă Francă. Acest cadru a permis operatorilor locali și internaționali să deruleze operațiuni logistice cu țări terțe în condiții fiscale competitive. De-a lungul timpului, compania s-a dezvoltat constant, consolidând Barcelona ca principală poartă de intrare a cafelei verzi în sudul Europei. În prezent, BIT gestionează aproximativ 80% din volumul de cafea care ajunge în Spania.