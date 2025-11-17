O nouă cafenea, Leafy Delights, și-a deschis porțile în orașul Hanley din Marea Britanie, oferind o selecție unică de prăjituri cu mousse, acoperite cu ciocolată, în formă de fructe, și alte produse de patiserie de casă, transmite publicația Stoke Sentinel, citată de Economedia.

Localul este proiectul de suflet al Elorei Sovarschi, în vârstă de 29 de ani, și al iubitului ei, Alex Mutașcu, în vârstă de 31 de ani, un cuplu de români care a decis să facă „un salt în necunoscut” și „să facă ceva pentru ei înșiși” după ani de muncă în sectoarele livrărilor și al gestionării conturilor.

Călătoria culinară a Elorei a început în Italia, unde s-a mutat la vârsta de șase ani și unde a studiat aproape un deceniu la o școală de gastronomie și patiserie. Ea a cultivat o pasiune profundă pentru coacere, amintindu-și cum tatăl ei vitreg a obținut un împrumut bancar pentru a-i cumpăra primul său mixer.

După o vacanță în România, cei doi au lansat Leafy Delights, motivați de convingerea Elorei că „oamenii vor să încerce și alte produse de patiserie, nu doar cele tradiționale britanice”.

Cele mai căutate produse ale cafenelei sunt dulciurile distinctive în formă de fructe, inspirate de un TikToker belgian. Clienții sunt intrigați de ofertă. „Mulți oameni sunt curioși, deoarece este diferită de ceea ce sunt obișnuiți englezii”, explică Sovarschi.

Clienții Claire și Peter Scott au remarcat că prăjiturile „arată neobișnuit și atât de diferit”, dar sunt „destul de ușoare la gust, nu prea bogate”.

Cuplul lucrează neobosit, asigurându-se că totul este „de casă” și proaspăt, începând adesea să lucreze înainte de răsărit și rămânând până târziu pentru comenzi personalizate, cum ar fi torturi de nuntă și botez.

Elora recunoaște sprijinul vital al mamei sale în afacere. „Era imposibil să o fac fără ea”, a spus tânăra.

Sursa foto: Facebook / Leafy Delights- Bakery & Café