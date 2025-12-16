Ediția de Crăciun 2025 a Colectei Naționale de Alimente, desfășurată în perioada 5-7 decembrie, a devenit cea mai amplă mobilizare de solidaritate organizată până acum în România. În doar trei zile, românii au donat 957 de tone de alimente neperisabile, echivalentul a peste 1,9 milioane de porții de hrană, care vor ajunge la peste 130.000 de persoane vulnerabile din întreaga țară, conform unui comunicat de presă transmis de FBAR.

Campania a fost organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), împreună cu cele nouă Bănci Regionale, și s-a desfășurat simultan în 1.082 de magazine din rețelele Lidl România, PENNY | REWE România, Auchan România, Kaufland România și Profi România. Sub îndemnul „Împreună hrănim speranța”, mii de oameni au transformat cumpărăturile obișnuite într-un gest concret de sprijin pentru cei aflați în dificultate.

Alimentele donate, printre care ulei, făină, paste, orez, conserve, zahăr, dulciuri, cereale și produse pentru copii, vor fi distribuite în perioada următoare prin rețeaua Băncilor pentru Alimente și prin intermediul a 441 de organizații neguvernamentale partenere. Beneficiarii sunt persoane pentru care accesul zilnic la hrană este o provocare: vârstnici singuri, copii și tineri din centre, familii cu venituri minime, persoane fără adăpost și oameni aflați în situații dificile.

Cantitatea de alimente colectată este cu 253 de tone mai mare decât la ediția precedentă

Rezultatele ediției de Crăciun 2025 arată o creștere semnificativă față de campaniile anterioare. Cantitatea de alimente colectată este cu 253 de tone mai mare decât la ediția precedentă, iar numărul porțiilor de hrană a crescut cu peste 500.000 față de ediția din primăvară. De asemenea, numărul organizațiilor partenere a ajuns la 441, cu 43 mai multe decât anul trecut, iar 136.621 de persoane au fost sprijinite, cu aproape 15.000 mai multe față de ediția anterioară.

Un rol esențial l-au avut cei 14.168 de voluntari implicați în campanie (elevi, studenți, părinți, pensionari și angajați din companii) care au oferit timp și energie pentru colectarea și sortarea donațiilor. Numărul lor este cu peste 3.600 mai mare decât la ediția precedentă.

Deși colecta din magazine s-a încheiat duminică, activitatea continuă în depozitele Băncilor pentru Alimente și în centrele ONG-urilor partenere, unde donațiile sunt sortate, transportate și distribuite astfel încât să ajungă la beneficiari înainte de sărbători.

„Colecta Națională de Alimente ne arată încă o dată cum solidaritatea are puterea de a schimba vieți. În fiecare an, tot mai mulți oameni transformă un drum obișnuit la cumpărături într-un gest de sprijin pentru cei vulnerabili. Fiecare aliment donat înseamnă o clipă de liniște pentru cineva care trece printr-o perioadă extrem de grea. Le mulțumim tuturor celor care au fost parte din acest lanț al binelui. Împreună, continuăm să hrănim speranța!”, a declarat Romuald Bulai, președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România – FBAR.

Ediția din această iarnă a fost posibilă cu sprijinul partenerilor tradiționali ai Rețelei Băncilor pentru Alimente: Lidl România, partener fondator; PENNY | REWE România, Kaufland România – parteneri strategici; Auchan România – partener finanțator; Profi România – partener, alături de CHEP România, partener finanțator.

Organizată de două ori pe an, înainte de Paște și de Crăciun, Colecta Națională de Alimente este inspirată de modelul european al Băncilor pentru Alimente și a devenit una dintre cele mai constante mobilizări de solidaritate din România. De la lansarea campaniei, în 2019, și până în prezent, au fost donate peste 3.000 de tone de alimente.â

Federația Băncilor pentru Alimente din România și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională care salvează hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile. Din 2016, FBAR a salvat peste 39.000 de tone de alimente, transformate în mai mult de 76 de milioane de porții de hrană, distribuite prin sute de ONG-uri către sute de mii de persoane aflate în nevoie.