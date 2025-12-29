Ediția specială de sărbători a seriei „Connaisseur fără ifose”, producție G4Food, vine cu o selecție personală de vinuri și băuturi fine alese de wine expert-ul Cezar Ioan.

Într-un decor festiv, cu un brăduț realizat din dopuri de vin, moderatorul amintește că, după aproape un sfert de secol de activitate în presa de specialitate, încă se bucură de cadouri care spun ceva despre calitate, relații și respect profesional. Nu este vorba despre etalare, ci despre recomandări sincere, dintr-un connoisseur care știe ce pune pe masă atunci când îi are aproape pe cei dragi.

Selecția începe cu un vin alb aromatic, un Gewürztraminer de la Lechburg, din Transilvania, descris ca fiind elegant și potrivit pentru mesele de sărbătoare. Urmează un vin roșu de la o cramă nou descoperită, care impresionează încă de la prima vedere, prin designul sticlei, semn al unei atenții sporite pentru detalii și calitate.

Printre recomandările speciale se află și un vin din colecția super-premium de la Crama Oprișor, un produs gândit pentru momente speciale, dar și etichete disponibile prin platforma Smartdrinks, despre care Cezar Ioan spune că merită explorate de cei care caută băuturi bine alese, fără compromisuri.

Lista continuă cu vinuri de la Davino, Cramele Recaș, La Certa și Beciul Domnesc, etichete cunoscute, dar selectate cu grijă, alături de un rom de excepție din Guatemala, Botran Infinito, inclus în recomandările pentru cei care vor să iasă din zona clasică a vinului.

Mesajul ediției este unul simplu și autentic: vinurile bune nu trebuie însoțite de ifose, ci de prieteni, timp și bucuria de a fi împreună.