În 2024, în Japonia s-a vorbit mult despre momentul când orezul a dispărut din supermarketuri, pentru ca apoi să reapară cu prețuri aproape dublate, în timp ce tone de orez bun de consum erau zilnic aruncate în fiecare zi.

Echivalentul a 53.000 de porții de mâncare se aruncă zilnic în lanțurile de retail japoneze

Rumi Ide descrie în lucrearea sa o instalație care transformă în furaje pentru porci resturile provenite din marile lanțuri de retail și magazinele universale din zona Tokyo: aproximativ 40 de tone de deșeuri alimentare pe zi, dintre care 8 tone doar de orez, echivalentul a 53.000 de porții. Paradoxul se naște și din norme foarte rigide: orezul alb prelucrat este clasificat drept „aliment proaspăt”, iar la puțin peste o lună de la data măcinării, multe lanțuri preferă să îl elimine în loc să continue să îl vândă, deși este încă bun de consum.