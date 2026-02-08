Un condiment comun din bucătărie poate avea efecte vizibile asupra organismului atunci când este consumat constant. Apa cu cuișoare este o infuzie simplă, obținută prin înmuierea cuișoarelor în apă, iar în ultima perioadă a început să fie tot mai des menționată în discuțiile despre alimentație și sănătate. Într-un videoclip publicat pe Instagram, nutriționista Nmami Agarwal explică ce se poate întâmpla dacă această băutură este consumată zilnic, timp de 10 zile, conform ndtv.com.

Potrivit acesteia, efectele nu țin de un trend de wellness, ci de procese biochimice simple, activate de compușii din cuișoare. „Apa cu cuișoare nu este un moft, ci un exemplu de biochimie de bază în acțiune. Respectă intervalul de 10 zile, păstrează lucrurile simple și lasă consecvența să-și facă treaba”.

În explicațiile sale, Nmami Agarwal arată că apa cu cuișoare este bogată în eugenol, un compus bioactiv cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antibacteriene și antioxidante. Unul dintre primele sisteme care pot reacționa pozitiv este cel respirator. Consumul regulat poate contribui la reducerea mucusului și a inflamației la nivelul plămânilor, mai ales în cazul persoanelor care se confruntă frecvent cu congestie sau dificultăți de respirație. „Plămânii încep să se curețe datorită eugenolului”, explică nutriționista, adăugând că acesta ajută la calmarea căilor respiratorii inflamate.

„Stimulează enzimele care ajută la descompunerea alimentelor și reduc balonarea”

Efecte pot apărea și la nivel digestiv. Cuișoarele pot stimula activitatea enzimelor digestive, ceea ce ajută organismul să descompună alimentele mai eficient. Acest lucru poate duce la reducerea balonării și la o digestie mai fluentă, probleme frecvente în contextul meselor neregulate și al stresului. „Digestia devine mai ușoară. Stimulează enzimele care ajută la descompunerea alimentelor și reduc balonarea”.

Conținutul ridicat de antioxidanți din cuișoare poate susține și sănătatea pielii. În timp, consumul de apă cu cuișoare poate contribui la un aspect mai luminos al pielii, prin reducerea stresului oxidativ. Antioxidanții ajută la neutralizarea radicalilor liberi, asociați cu îmbătrânirea prematură și degradarea pielii. În același timp, proprietățile antibacteriene ale cuișoarelor pot avea efecte benefice asupra sănătății orale, fiind cunoscută utilizarea lor tradițională în calmarea durerilor de dinți. „Pielea începe să capete un aspect mai luminos, pentru că sunt bogate în antioxidanți. Sunt foarte bune și pentru sănătatea dentară”.

Un alt efect menționat este legat de somn. Potrivit nutriționistei, apa cu cuișoare poate contribui la creșterea naturală a nivelului de melatonină, hormon implicat în reglarea somnului, ceea ce ajută la relaxarea sistemului nervos și la îmbunătățirea calității odihnei. „Somnul se îmbunătățește, pentru că stimulează în mod natural nivelul de melatonină, ceea ce calmează nervii și crește calitatea somnului”.

Nmami Agarwal subliniază însă importanța moderației și a consecvenței. Ea recomandă consumul apei cu cuișoare într-un interval limitat, de 10 zile, fără a transforma acest obicei într-o practică permanentă. Prepararea ar trebui să fie simplă, iar beneficiile apar prin regularitate, nu prin exces.

Nutriționista atrage atenția că apa cu cuișoare poate completa un stil de viață echilibrat, dar nu trebuie privită ca un substitut pentru alimentația corectă sau pentru recomandările medicale. Orice problemă de sănătate necesită evaluare și sfatul unui specialist.