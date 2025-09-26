Ce schimbări aduce Legea 145/2014, prin care primăriile sunt obligate să informeze Fiscul despre fermierii cu atestate de producător / Senator: „Acest proiect de lege atinge un subiect sensibil: cine are dreptul legitim să vândă în piețele agroalimentare ca producător local”

Plenul Senatului a adoptat recent, o modificare la proiectul de lege nr. 145/2014, privind reglementarea pieței produselor din sectorul agricol. Votată cu o largă majoritate, 86 de voturi ”pentru”, 24 ”împotrivă” și 10 ”abțineri”, această modificare introduce obligația autorităților locale de a comunica organelor fiscale din subordinea ANAF și informațiile referitoare la atestatele de producător.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Precizăm că, până acum, ANAF primea doar date despre beneficiarii carnetelor de comercializare, nu și despre atestatele de producător.

Modificarea legii a fost cerută de ANAF încă din ianuarie 2024

Potrivit legii actuale, primăriile comunică trimestrial prin sistemul electronic PatrimVen date despre beneficiarii carnetelor de comercializare.

În schimb, nu erau transmise informații privind atestatele de producător, documente esențiale pentru identificarea fermierilor și pentru analiza de risc fiscal.

În practică, aceste atestate conțin date despre:

produsul agricol comercializat

suprafața de teren utilizată

efectivele de animale

seria, numărul și data emiterii.

Reamintim că, reprezentanții ANAF au anunțat încă din cadrul unei întâlniri din 14 ianuarie 2024, cu organizațiile fermierilor, că aceste informații sunt vitale pentru control și monitorizare.

Prin urmare, proiectul adoptat de Senat prevede completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 astfel:

„Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la:

a) beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea;

b) beneficiarii atestatelor de producător emise, precum şi informaţiile privind produsul agricol, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute, seria, numărul şi data emiterii atestatului de producător.”

Inițiatorii, mai mulți senatori PSD, consideră că schimbarea va crește transparența, va reduce evaziunea fiscală și va sprijini corecta reglementare a pieței produselor agricole. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, care este for decizional.

Ce prevede Legea 145/2014

Legea nr. 145/2014 a fost adoptată pentru a combate comerțul ilicit în piețe și pentru a proteja producătorii autentici.

Documente care sunt obligatorii pentru fermieri:

Atestatul de producător: dovedește că ești producător agricol persoană fizică. Se eliberează de primărie, pe un an, și conține informații despre produsele cultivate, suprafețele utilizate și efectivele de animale.

Carnetul de comercializare: document care însoțește marfa la vânzare și are file detașabile pentru cumpărători, pentru trasabilitate.

Legea prevede că minimum 40% din locurile din piețe sunt rezervate producătorilor cu atestat, iar aceștia trebuie să afișeze la tarabă copia atestatului și carnetul de comercializare.

Totodată, articolul 7 al legii prevede că un producător nu poate vinde marfă care pe care nu a produs-o el și nici nu are voie să dea carnetul sau atestatul altcuiva.

Rolul autorităților locale, conform articolului 12 este acela de a elibera documentele și de a transmite trimestrial date către ANAF. Conform modificărilor adoptate acum, primăriile vor fi obligate să transmită și informațiile din atestatele de producător.

Scopul legii, așa cum este anunțat chiar din primul articol, este acela de a avea un comerț transparent, trasabilitate, protecția producătorilor autentici și limitarea samsarilor din piețe.

Sorin Șipoș, senator USR: „Această inițiativă încearcă să ne scoată din ipocrizia sistemului”

Contactat de G4Food, senatorul USR Sorin Șipoș, membru în cadrul Comisiei pentru Agricultură din Senatul României, a explicat ce înseamnă această modificare a legii și cum îi afectează pe producătorii agricoli!

„Concret, fermierii trebuie să știe că, odată ce modificarea votată în Senat va trece și de Camera Deputaților, ANAF va primi mai multe informații despre activitatea lor prin primării, ceea ce înseamnă un control mai strict, dar și o reglementare mai clară a pieței.

E important să explicăm clar despre ce este vorba, pentru că acest proiect de lege atinge un subiect sensibil: cine are dreptul legitim să vândă în piețele agroalimentare ca „producător local”.

Pe scurt, proiectul modifică art. 12 din Legea 145/2014 și le cere autorităților locale (primăriile) să transmită către ANAF, o dată la trei luni, nu doar datele din carnete de comercializare – cum se întâmplă deja – ci și informațiile din atestatele de producător.

Concret, este vorba despre: numele beneficiarului, produsul agricol declarat, suprafața de teren sau efectivele de animale, și data emiterii atestatului.

Transmisia se face electronic, printr-o platformă deja folosită, deci nu vorbim despre o birocrație nouă, ci despre o completare firească.

Cui se adresează legea și de ce este necesară?

Această inițiativă încearcă să ne scoată din ipocrizia sistemului, care permite folosirea atestatelor doar de formă, fără legătură cu o activitate agricolă reală.

Scopul este să ofere statului pârghii minime pentru a verifica dacă cineva, care vinde ca „producător” are, de fapt, terenuri, culturi sau animale în baza cărora a primit acel atestat.

Nu este o măsură împotriva agricultorului onest, ci dimpotrivă – este o formă de protecție pentru cei care muncesc cu adevărat și care, adesea, sunt concurați pe nedrept de comercianți care folosesc hârtii „de producător”, dar vând, de exemplu, marfă din import.

Legea nu introduce taxe, nu impune raportări noi pentru fermieri și nu încalcă confidențialitatea datelor. Totul ține de un schimb de informații între instituții, pentru mai multă corectitudine și transparență în piață.

Personal, am susținut acest proiect tocmai pentru că îl văd ca pe un pas necesar: să scoatem din circuit pe cei care abuzează de atestate fără să fie, de fapt, producători și să întărim încrederea în produsele românești reale, nu cele „etichetate” artificial.

De la Senat, inițiativa va merge pentru adoptare în Camera deputatilor, care este for decizional in acest caz”, a mai declarat senatorul USR Sorin Șipoș, în exclusivitate pentru G4Food.