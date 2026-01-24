Un medic american specializat în performanță umană și longevitate susține că nu doar alimentele alese contează pentru o viață lungă și sănătoasă, ci și ordinea în care acestea sunt consumate. Recomandările se bazează atât pe cercetări științifice, cât și pe propriul stil de viață al specialistului, arată CNBC.

Dr. Suzanne Ferree studiază longevitatea de peste un deceniu. Ea lucrează în principal cu pacienți cu vârste între 45 și 65 de ani. Potrivit acesteia, mijlocul vieții este perioada în care schimbările de stil de viață pot avea cel mai mare impact asupra sănătății pe termen lung. „Este momentul în care oamenii pot face ajustări care chiar contează”, a declarat medicul într-un interviu acordat CNBC Make It.

La 53 de ani, Ferree aplică zilnic aceleași principii pe care le recomandă pacienților săi. Medicul spune că își organizează viața în jurul unor obiceiuri care susțin atât sănătatea fizică, cât și pe cea mentală. Merge frecvent la cursuri de dans, pentru a-și menține creierul activ, și participă la retreaturi de meditație alături de prieteni. Alimentația ocupă însă un loc central în strategia sa de longevitate.

Culoarea din farfurie contează

În ceea ce privește dieta, Ferree afirmă că încearcă să consume „cât mai multe culori posibil”. Mizează pe alimente integrale și evită produsele ultraprocesate. „Îmi place să mănânc sparanghel, cartofi dulci, inclusiv cartofi dulci mov. Sunt delicioși și foarte hrănitori”, spune ea. De altfel, alimentele colorate sunt bogate în fitonutrienți, compuși naturali care dau plantelor culoarea, aroma și gustul specific, potrivit Harvard Health Publishing. Studiile arată că un consum constant de astfel de alimente poate reduce riscul de boli cardiovasculare și cancer.

Ordinea alimentelor, un detaliu esențial

Dincolo de ce ajunge în farfurie, Ferree atrage atenția asupra unui aspect mai puțin cunoscut: ordinea în care sunt consumate alimentele. „Legumele ar trebui mâncate primele, apoi proteinele, iar carbohidrații, inclusiv băuturile, la final”, explică medicul. Această abordare ajută la încetinirea absorbției glucozei și previne creșterile bruște ale glicemiei. Specialiștii numesc această strategie „meal sequencing”. Practica este considerată deosebit de utilă pentru persoanele cu diabet sau prediabet, deoarece contribuie la un control mai bun al glicemiei.

Un articol publicat de Ohio State University subliniază că această metodă poate fi integrată ușor în rutina zilnică, fără restricții alimentare drastice. Dr. Suzanne Ferree subliniază că nu este nevoie de diete extreme pentru a susține sănătatea pe termen lung. Alegeri simple, repetate zilnic, precum consumul de legume variate și respectarea unei ordini logice a alimentelor, pot contribui semnificativ la prevenirea bolilor metabolice și la menținerea funcțiilor cognitive. „Nu este vorba despre perfecțiune, ci despre consecvență”, este concluzia medicului.