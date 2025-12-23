Hipertensiunea arterială este ea însăși un pericol pentru sănătate pe care nu doriți să-l agravați, pentru că vă poate scurta viața. Pentru a vă bucura de mai mult timp alături de cei dragi, și pentru a savura din plin preparatele de la masa festivă de Crăciun, trebuie, potrivit express.co.uk, să țineți cont de câteva reguli simple.

Nu este un secret pentru nimeni că „legumele au efecte sănătoase asupra tensiunii arteriale”, potrivit specialiștilor de la Harvard Medical School. Aceasta înseamnă că o sărbătoare de Crăciun nu doar că nu vă agravează problemele de sănătate, dar chiar vă poate ajuta să vă simțiți mai bine, dacă știți ce să includeți în meniu.

Friptura slabă, de curcan, ideală pentru hipertensivi

Dacă nu puteți concepe ideea unei mese festive de Crăciun fără o bucată de carne, optați pentru o bucată slabă de carne de curcan.

Potrivit specialiștilor Organizației de caritate Blood Pressure UK, ideal este să ocolești carnea de vită sau șunca de porc. De asemenea, nici carnea procesată, cum ar fi cârnații, nu este bună pentru tensiunea arterială.

În schimb, potrivit specialiștilor Medical News Today, ar fi ideal să adăugați și niște morcovi în farfurie. Bogați în vitamine, minerale și fibre, morcovii conțin și un mineral special numit potasiu. Acest mineral ajută la relaxarea vaselor de sânge, reducând riscul de hipertensiune arterială și alte probleme cardiovasculare. În plus, morcovii sunt o sursă bună de antioxidanți, care pot ajuta la eliminarea radicalilor liberi dăunători din organism.

Și nu uitați, potrivit Healthline, de păstârnac, care este bogat în fibre ce pot scădea tensiunea arterială.

Și napii sunt un superaliment în sine și ar avea un impact important asupra scăderii tensiunii arteriale. Medical News Today a menționat că napii furnizează și potasiu, care poate elibera sodiu din organism și poate ajuta arterele să se dilate.

De asemenea, un alt aliment, care vă poate ajuta în gestionarea tensiunii arteriale este sfecla roșie. De altfel, este un lucru dovedit că sucul de sfeclă ajută la scăderea tensiunii arteriale, la persoanele care suferă de hipertensiune arterială. Specialiștii afirmă că acest efect se datorează conținutul său bogat în nitrat anorganic.

Studiile au dovedit că, pe o perioadă de patru săptămâni, consumul zilnic de suc de sfeclă s-a apropiat de efectele medicamentelor pentru tensiunea arterială.

Ca desert, ideal este să alegeți înghețata, fructe de pădure sau o felie de tort de Crăciun, preparat după o rețetă mai săracă în grăsimi.

Reguli de dietă, în lupta cu hipertensiunea

Specialiștii Blood Pressure UK vă sugerează, ca regulă generală, să rămâneți, în principiu, la opțiunile de cereale integrale și să mâncați multe fructe și legume.

Când vine vorba de gătit, se recomandă utilizarea uleiurilor de rapiță, de măsline sau de floarea soarelui și de porumb.

Mai mult, când gătiți, este nevoie doar de o cantitate mică de ulei – o linguriță sau o lingură va fi suficientă.

Consumul de pește gras cel puțin o dată pe săptămână este, de asemenea, foarte benefic. Puteți alege somon, păstrăv și macrou.

„A fi activ fizic și a renunța la fumat va ajuta, de asemenea, la scăderea colesterolului”, au mai precizat specialiștii Organizației de caritate Blood Pressure UK.