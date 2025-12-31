Noaptea de Revelion nu este doar o petrecere – este un moment încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, belșug, sănătate și prosperitate în anul care urmează. De la gesturi simbolice la anumite alimente pe care e bine să le consumi,obiceiurile sunt bogate și variate.

În tradițiile românești, noaptea dintre ani este privită ca un prag sacru între trecut și viitor. Anumite obiceiuri sunt respectate cu sfințenie, din moși strămoși, pentru a atrage norocul în noul an. Se spune că este bine să păstrezi bani în buzunar la trecerea dintre ani pentru ca prosperitatea să te însoțească tot anul. De asemenea, se obișnuiește ca masa de Revelion să fie bogată, pentru a simboliza belșugul. O ramură de vâsc sau strugurii pe masă sunt asociate cu noroc și abundență pentrul noul an.

Tot în noaptea de Anul Nou, tradiția populară recomandă petrecerea cu zgomot (bătutul în oale, artificii, muzică) pentru a alunga spiritele rele, purtarea de ceva roșu sau haine noi pentru noroc. De asemenea se cere întâmpinarea primului musafir în prima zi a anului, preferabil un bărbat brunet, considerat aducător de noroc.

Multe culturi au asociat anumite alimente cu prosperitatea și norocul pentru anul ce vine. În România, tradițional se consumă pește în noaptea de Revelion, simbolizând abilitatea de a „înota” prin încercările vieții. De asemenea, smochinele, simbol al belșugului, și lintea sau alte legume cu formă rotundă, care sugerează monede, sunt considerate norocoase.

Din tradițiile culinare internaționale, există și alte superstiții legate de mâncare: se consumă mazăre cu orez sau linte pentru prosperitate. În unele zone se servește fasolea „ochi negri” (black-eyed peas) pentru bogăție, iar în Spania și unele țări latine, se mănâncă 12 boabe de struguri la miezul nopții, câte una pentru fiecare lună, pentru a asigura un an norocos.

Pe lângă tradițiile pozitive, există și superstiții despre ce ar putea atrage ghinionul dacă este făcut sau consumat în noaptea de Anul Nou. De exemplu, în multe tradiții este considerat nefavorabil să mănânci carne de pasăre (cum ar fi pui sau curcan). Asta deoarece păsările își folosesc aripile și poate simbolic „zboară” norocul tău. În aceeași idee, crustaceele sau alimentele care simbolizează mișcare „înapoi” sunt evitate, pentru că pot semnifica stagnare sau regres.

Totodată, în tradiția populară se recomandă să nu plătești datorii sau facturi în ultimele zile din an. Se mai cere să nu arunci gunoiul pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, pentru a nu „arunca” norocul sau prosperitatea din casă.

Tradiții din lume legate de norocul din Anul Nou

Superstițiile și obiceiurile pentru a atrage norocul în noul an nu sunt doar o tradiție românească. În Spania, ritualul celor 12 boabe de struguri la miezul nopții este o practică veche, începută în Madrid în secolul al XIX-lea și considerată simbol al prosperității pentru fiecare lună a anului.

În alte culturi, anumite alimente joacă roluri similare: pe lângă linte și struguri, tradițiile includ prazul, mazărea, murăturile sau preparate din carne de porc și varză, toate asociate cu norocul, sănătatea și bunăstarea.