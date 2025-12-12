Lanțurile Luca, Petru și Matei continuă să domine piața patiseriilor și simigeriilor în 2024, cu rezultate financiare distincte și creșteri constante ale cifrei de afaceri în ultimii ani, arată o analiză din domeniu, citată de economedia.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, Luca (Tinervis Group SRL) rămâne operatorul cu cea mai mare cifră de afaceri, în timp ce Petru (Brio Group SRL) și Matei (N.Y.R. Georgiana Trade SRL) se mențin în top prin rezultate financiare pozitive.

Cifra de afaceri nu este mereu proporțională cu profitul

Luca (Tinervis Group SRL) a raportat o cifră de afaceri de 617 milioane lei în 2024, față de 526 milioane lei în 2023 și 368 milioane lei în 2022. Profitul net a fost de 39 milioane lei în 2024, comparativ cu 47 milioane lei în 2023 și 41 milioane lei în 2022. Numărul angajaților a ajuns la 2.691 în 2024, față de 2.371 în 2023 și 2.027 în 2022. Compania este deținută integral de Adragai George.

Petru (Brio Group SRL) a înregistrat o cifră de afaceri de 114 milioane lei în 2024, față de 104 milioane lei în 2023 și 97 milioane lei în 2022. Profitul net a fost de 1,3 milioane lei în 2024, comparativ cu 2 milioane lei în 2023 și 14 milioane lei în 2022. Numărul angajaților a fost de 629 în 2024, față de 615 în 2023 și 607 în 2022. Acționariatul este format din Mancaș Dragoș Cosmin, cu 95%, și Bejan Radu, cu 5%.

Totodată, aceleași date arată că Matei (N.Y.R. Georgiana Trade SRL) a atins o cifră de afaceri de 54 milioane lei în 2024, față de 48 milioane lei în 2023 și 41 milioane lei în 2022. Profitul net a fost de 3,8 milioane lei în 2024, comparativ cu 1,8 milioane lei în 2023 și 4,6 milioane lei în 2022. Numărul angajaților a ajuns la 215 în 2024, față de 189 în 2023 și 181 în 2022. Compania este deținută integral de Reyhan Ibrahim.