Ramazan Bayram este sărbătorit în fiecare an după încheierea perioadei de post din luna Ramazan, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Conform calendarului islamic, prima zi a lunii Shawwal, care urmează sfârșitului de Ramazan, este declarată sărbătoarea de bayram (Eid al-Fitr). Aceasta este o tradiție bazată pe practicile profetului Mahomed (pacea fie asupra lui), iar această sărbătoare este un moment în care musulmanii își exprimă recunoștința față de Allah, de asemenea, este văzută ca o oportunitate pentru cei care au postit, notează G4Media.

Sărbătoarea de Bayram este denumită popular sărbătoarea dulce Şeker Bayram, datorită meniurilor specifice bazate pe prăjituri cu miere şi sucuri de fructe.

Ramazan Bayram nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și o zi încununată de diverse evenimente tradiționale. Iată câteva tradiții specifice: Bărbații musulmani merg la geamie înainte de răsăritul soarelui, unde fac rugăciunea colectivă de dimineață, urmată de rugăciunea specifică bairamului. Această rugăciune este un act important de cult pentru musulmani și simbolizează începutul sărbătorii.

Această zi de sărbătoare reprezintă o oportunitate perfectă de a consolida legăturile de familie și de a petrece timp cu cei dragi.

Oamenii își vizitează rudele, prietenii și cunoștințele și schimbă saluturi și impresii. Aceste vizite sunt importante atât din punct de vedere religios, cât și social.

Ce nu lipsește de pe masa de Bayram: baclava, sarailii și prăjituri

Pentru această sărbătoare se pregătesc mâncăruri speciale și se servesc alături de familie, rude și prieteni.

Aromele tradiționale, dulciurile (baclavale, sarailii, prăjituri) ocupă un loc de onoare pe mese. Aceste mese simbolizează ospitalitatea și unitatea.

Oferirea de cadouri unii altora de bairam este o tradiție care sporește dragostea și respectul între musulmani. Copiii merg cu colindul din casă în casă pentru a ura „Bayram fericit”.

Cei tineri sărută mâinile celor mai în vârstă, deoarece acest obicei arată politețe, respect din partea celor mai tineri, față de rudele sau prietenii mai în vârstă, ei primesc în special bani de buzunar, acest gest se adaugă la bucuria sărbătorii.

Tot în această perioadă de sărbătoare se oferă daruri și celor aflați la nevoie, acesta fiind o latură frumoasă și semnificativă a tradiției. Musulmanii nu neglijează astfel de acte de caritate pentru a întări solidaritatea dintre bogați și săraci.

Ramazan Bayram nu este doar o sărbătoare, ci și un moment de purificare, reînnoire și solidaritate socială. Musulmanii, care realizează purificarea fizică prin post, experimentează reînnoirea spirituală în timpul sărbătorii. Sărbătoarea evidențiază valori umane precum dragostea, toleranța și ajutorul reciproc. Această zi specială le permite oamenilor să se simtă mai aproape unii de alții și creează o atmosferă de pace și liniște în societate.

Sărbătoarea este, de asemenea, o zi de exprimare a recunoștinței față de Allah, o zi în care răbdarea și sacrificiul de sine sunt răsplătite și o zi în care sentimentul de unitate și solidaritate între toți musulmanii este întărit.

Prin urmare, Ramazan Bayram nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un eveniment social și conține tradiții care îi fac pe oamenii de toate vârstele să se simtă speciali, este o perioadă specială în care legăturile sociale sunt consolidate și valorile sunt reafirmate.

Această sărbătoare promovează toleranța și înțelegerea între oameni, unind familiile și comunitățile.

Ramazan Bayram este esența Islamului, iar această zi specială este o experiență semnificativă care aduce pace spirituală și fericire oamenilor.

În prima zi, slujba de Ramazan Bayram va fi oficiată vineri 20 martie 2026, la ora 06.42, la toate geamiile din județul Constanța.