Baclavaua turcească se poate adapta și la gusturile noastre românești. Mai puțin dulce și cu foi de plăcintă sau cu aluat de foietaj. Mă rog, fiecare o face pe gustul său.

Baclava cu fistic: regina deserturilor orientale

Baclava este, fără îndoială, cel mai rafinat desert din Orientul Mijlociu. Deși există variante cu nuci sau migdale, versiunea preparată exclusiv cu fistic este considerată cea mai prețioasă și savuroasă.

Este un desert dens, crocant și foarte aromat. Secretul reușitei stă în combinația dintre foile de plăcintă/foietaj și interiorul bogat în fistic, totul fiind legat de un sirop parfumat.

Ingrediente

12 foi de plăcintă sau 2 bucăți aluat foietaj;

300 g fistic curățat;

200 g unt (topit, preferabil unt clarificat/ghee)

3-4 linguri de pastă de fistic 100%;

1 lingură de zahăr brun;

2 lingurițe de scorțișoară măcinată (opțional).

Pentru sirop:

100-200 g zahăr sau alt îndulcitor;

1 pahar cu apă (200 ml);

30 ml apă de flori de portocal (dacă ai, eu nu am pus);

Sucul de la o jumătate de lămâie (și puțină coajă rasă).

Preparare pas cu pas

Pune fisticul într-un robot de bucătărie și mărunțește-l până obții o textură grosieră, să se simtă bucățelele crocante.

Oprește 2 linguri din acest amestec pentru decorul final (eu am uitat).

Într-un bol, amestecă restul de fistic cu zahărul și scorțișoara.

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Topește untul. Taie foile de plăcintă astfel încât să se potrivească exact cu dimensiunea tăvii tale dreptunghiulare.

Unge baza tăvii cu unt topit folosind o pensulă.

Eu am folosit două foi de aluat foietaj, care are deja unt în compoziție, așa că nu am mai pus unt.

Așază prima foaie de plăcintă, unge-o bine cu unt, așază a doua foaie deasupra și unge-o din nou. Repetă procesul până când ai folosit jumătate din foi (aproximativ 6 foi). Sau pune direct aluatul de foietaj în tavă.

Unge cu pastă de fistic toată foaia. Distribuie uniform tot amestecul de fistic peste stratul de foi.

Acoperă cu restul foilor de plăcintă, având grijă să ungi cu unt fiecare foaie în parte cu unt sau pune capac aluatul de foietaj, întins complet.

Înainte de a introduce tava la cuptor, taie baclavaua în pătrate sau romburi cu un cuțit bine ascuțit. Este esențial să faci asta acum, deoarece după coacere foile devin prea casante.

Introdu tava în cuptor la 180°C timp de aproximativ 30 de minute, sau până când suprafața devine aurie și crocantă.

Preparare sirop

În timp ce baclavaua este la cuptor, pune apa la fiert împreună cu zahărul sau ce folosești. Eu am pus miere 100 de g.

Amestecă până se dizolvă zahărul, apoi adaugă apa de flori de portocal (dacă pui), sucul de lămâie și coaja rasă.

Lasă să fiarbă 5-6 minute până când se îngroașă ușor. Ia-l de pe foc și lasă siropul să se răcească complet.

Imediat ce scoți baclavaua fierbinte din cuptor, toarnă peste ea siropul rece. Contrastul de temperatură va face ca foile să absoarbă siropul, rămânând totodată crocante.

Presară deasupra fisticul măcinat pe care l-ai păstrat la început.

Servire

Lasă baclavaua să se răcească și să se odihnească câteva ore (sau chiar peste noapte) înainte de a o servi. Siropul trebuie să pătrundă bine în toate straturile.

Se potrivește de minune cu o cafea neagră foarte tare sau un ceai de mentă.

Rezistă foarte bine în frigider timp de 6-7 zile, într-un recipient închis.

Poftă bună!