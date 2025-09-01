„Kavarma” este unul dintre cele mai iubite preparate din gastronomia bulgară. Cu rădăcini adânci în bucătăria balcanică, acest fel de mâncare reprezintă o combinație savuroasă de carne, legume și condimente, gătite lent pentru a păstra aromele autentice.

Ce este kavarma

Kavarma este un preparat tradițional bulgăresc pe bază de carne (de obicei porc sau pui), legume și condimente, gătit la foc mic, într-un vas de lut. Este considerat un fel emblematic pentru iernile bulgarilor, dar se regăsește pe mesele lor pe tot parcursul anului.

Rețeta clasică de kavarma bulgărească

Ingrediente (4 porții):

600 g carne de porc (sau pui, după preferință)

2 cepe mari

1 ardei gras roșu

1 ardei gras verde

2 roșii coapte (sau o conservă de roșii în suc propriu)

200 g ciuperci

100 ml vin alb

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1 foaie de dafin

Sare și piper după gust

Pătrunjel proaspăt pentru servire

Mod de preparare:

Carnea se taie cubulețe și se rumenește ușor în ulei. Se adaugă ceapa tocată, ardeii și ciupercile, lăsându-se câteva minute pe foc până când legumele se înmoaie. Se adaugă roșiile tocate, vinul alb, foaia de dafin, boiaua, sare și piper. Tot amestecul se transferă într-un vas de lut (sau o cratiță groasă), se acoperă și se lasă la cuptor, la foc mic (aprox. 180°C), timp de 60–70 de minute. Se servește fierbinte, presărat cu pătrunjel verde tocat.

Kavarma este adesea servită cu pâine proaspătă sau cu lipii tradiționale. În unele regiuni ale Bulgariei, se gătește și cu ou bătut la final, care se coace împreună cu preparatul, adăugând un plus de cremozitate.