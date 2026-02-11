Acru, intens și bogat în nutrienți, finger lime, cunoscut științific drept Citrus australasica, este un fruct originar din Australia, din familia Rutaceae. Supranumit „caviarul verde” sau „caviarul citricelor”, acest fruct alungit, care seamănă cu un castravete mic murat, a devenit în ultimele două decenii tot mai căutat la nivel global pentru culoarea sa vibrantă, gustul acid și densitatea nutritivă, scrie Netmeds.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Deși popularitatea sa este relativ recentă, finger lime are o istorie veche. A fost utilizat timp de mii de ani de populațiile indigene australiene, atât în alimentație, cât și pentru proprietățile sale antiseptice. Astăzi există peste șase varietăți distincte genetic, în dimensiuni și culori diferite, de la roz deschis și mov până la verde albăstrui. Pe lângă Australia, fructul este cultivat în nordul Americii, iar în prezent este prezent și pe piețele asiatice, conform Fresh Plaza.

Cum arată și cum se cultivă

Planta este un arbust de dimensiune medie, cu frunze alungite, întâlnit în pădurile tropicale australiene. Produce fructe comestibile în formă de deget, ușor curbate, cu o textură rugoasă. Interiorul este plin cu vezicule sferice, asemănătoare icrelor, bogate în suc acid.

Florile sunt albe sau roz pal și apar, de regulă, între februarie și aprilie. Datorită aromei intense și culorilor vii, fructul este folosit frecvent în preparate culinare, de la gemuri și sosuri la cocktailuri alcoolice și non-alcoolice.

Valori nutriționale

O porție de 100 de grame de finger lime conține aproximativ 90% apă și 29 mg de vitamina C. Aportul caloric este redus, circa 28 de calorii, cu aproximativ 9 grame de carbohidrați și 4 grame de fibre. Conținutul de proteine și grăsimi este scăzut, însă fructul furnizează fier, potasiu, vitamina A și vitamina E.

Beneficii pentru sănătate

Datorită conținutului ridicat de vitamina C, finger lime susține sistemul imunitar și poate contribui la reducerea riscului de infecții respiratorii ușoare. Vitamina A sprijină sănătatea ochilor și poate întârzia degenerescența maculară asociată vârstei. Vitamina E, prezentă în special în varietățile roz, are rol antioxidant și poate contribui la protecția sistemului nervos, a articulațiilor, a creierului și a inimii.

Aportul de potasiu ajută la reglarea tensiunii arteriale, iar conținutul de fier susține formarea globulelor roșii și poate reduce riscul de anemie feriprivă. În trecut, extractele de finger lime erau folosite și pentru prevenirea scorbutului, afecțiune asociată deficitului de vitamina C, caracterizată prin inflamarea și sângerarea gingiilor.

Cum se consumă

Finger lime poate fi consumat crud. Fructul se taie în jumătate sau se secționează un capăt, apoi se presează ușor pentru a elibera pulpa perlată. Coaja este comestibilă, dar rar consumată din cauza gustului amar.

În gastronomie, este utilizat în preparate cu fructe de mare, sushi, salate, deserturi, sosuri și cocktailuri. Poate înlocui lămâia în băuturi sau preparate, iar coaja uscată poate fi folosită ca ingredient aromatizant. Textura sa crocantă și aspectul similar caviarului îl transformă într-un decor apreciat pentru prăjituri, înghețată sau deserturi cremoase.

Două rețete cu finger lime

Tofu picant cu finger lime și orez negru

Ingrediente:

1 cană orez negru

½ cană supă de legume

½ kg tofu

3 linguri ulei de măsline

3 căței de usturoi zdrobiți

½ linguriță boia iute

2 linguri suc de lime

sare după gust

¼ linguriță piper negru

200 g ananas feliat

2 fructe finger lime

2 lingurițe ulei de cocos

1 cățel de usturoi feliat

2 căni spanac tocat

Mod de preparare:

Tofu se taie în felii groase și se marinează timp de două ore cu ulei de măsline, usturoi, boia, suc de lime, sare și piper. Se gătește la foc mic în ulei de cocos până se rumenește. Separat, se sotează usturoiul și spanacul. Pe farfurie se așază spanacul, apoi orezul și tofu. Se decorează cu ananas și perle de finger lime.

Preparatul combină fibrele și flavonoidele din orezul negru, proteinele din tofu și vitamina C din finger lime.

Salată de castraveți cu finger lime

Ingrediente:

2 castraveți cuburi

½ cană arahide

1 cană pătrunjel tocat

1 ceapă roșie tocată

1 linguriță ardei iute verde tocat

4 linguri de pulpă de finger lime

1 lingură ulei de susan

2 lingurițe oțet de mere

1 linguriță sos de soia

Mod de preparare:

Se amestecă toate ingredientele într-un bol mare, iar la final se adaugă perlele de finger lime deasupra.

Salata este bogată în vitamine, fibre și antioxidanți, potrivită ca gustare sau brunch ușor.

Prin profilul său nutrițional și versatilitatea în bucătărie și cosmetică, finger lime își consolidează locul între ingredientele apreciate atât de bucătari, cât și de industria de îngrijire personală.