Ce este fanouropita, prăjitura grecească/ Se prepară pentru a găsi obiecte pierdute, a-ți îndeplini dorințe, dar și pentru a întâlni dragostea adevărată

Prăjitura vegană numită fanouropita este dedicată în mod tradițional unui sfânt, patron al lucrurilor pierdute, căruia i se cere ajutor atunci când trebuie găsit ceva. Preparatul, pe bază de făină, ulei de măsline și condimente, se face în Grecia de obicei pe 27 august, ziua Sfântului Fanourios, dar e bună și de un desert într-o zi obișnuită, relatează La Vanguardia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În Grecia, fanouropita este o ofrandă adusă Sfântului Fanourios pentru a interveni în favoarea celui care a pierdut un obiect sau caută o soluție la o problemă. Procesul de preparare are o dimensiune intimă și spirituală, asemănătoare unei rugăciuni sau meditații. Se amestecă ingredientele în timp ce arde o lumânare, deoarece se consideră că trebuie făcută cu credință și respect.

În mod tradițional, rețeta conține un număr impar de ingrediente – șapte, nouă sau unsprezece – și este de post, fără produse de origine animală, ceea ce o face potrivită pentru perioadele de post creștin, dar și pentru vegani și vegetarieni. Gustul este simplu, de prăjitură de casă, cu arome mediteraneene, fiind strâns legat de ideea de ofrandă și memorie.

Pe 27 august, fanouropita se duce la biserică, unde este sfințită și împărțită. Cel puțin șapte bucăți trebuie oferite altora, restul fiind împărțit cu familia, vecinii și prietenii. Înainte de a o consuma, se rostește o rugăciune.

În unele regiuni, prăjitura era pregătită și pentru a găsi un soț sau pentru a atrage oportunități, locuri de muncă sau chiar dragostea.

Rețetă tradițională de fanouropita

Ingrediente:

4–5 căni de făină cu agent de creștere

1 cană de ulei de măsline extravirgin

1 cană de zahăr

2 căni de suc de portocale natural

1 linguriță de bicarbonat (dizolvat în suc)

1 linguriță de scorțișoară măcinată

½ linguriță de cuișoare măcinate

½ cană de nuci tocate grosier

½ cană de stafide

Coaja de la 3 portocale

Preparare:

Într-un bol mare, amestecă uleiul cu zahărul până se dizolvă bine. Adaugă sucul de portocale cu bicarbonatul dizolvat. Încorporează scorțișoara, cuișoarele, nucile, stafidele și coaja de portocală. Adaugă treptat făina, amestecând ușor până obții o compoziție groasă, dar nu foarte tare. Unge o tavă cu puțin ulei, toarnă aluatul și nivelează. Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 45–50 de minute, până când se rumenește, iar scobitoarea introdusă în mijloc iese curată.

Fanouropita poate fi și doar un desert, dar în principal este un ritual prin care grecii cer ajutorul Sfântului Fanourios pentru a regăsi obiecte, oportunități sau chiar iubirea.

Citește și

VIDEO | Îți e dor de Grecia? Încearcă această rețetă de portokalopita