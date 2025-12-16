La Lăptăria cu Caimac lucrurile sunt făcute cu grijă, de la hrana văcuțelor, până la sticla de lapte care ajunge în frigiderul tău. Pentru că laptele își arată adevărata valoare atunci când este tratat corect: minim procesat, nutritiv, sigur și cu gustul curat pe care îl recunoști imediat.



Aceeași grijă stă și la baza gamei fără lactoză Lăptăria cu Caimac, ce poartă numele „Gingaș”, creată pentru cei care au nevoie de o alimentație mai delicată, fără să renunțe la plăcerea lactatelor adevărate.

Ce este lactoza și de ce creează disconfort?

Lactoza este zahărul natural din lapte, format din două componente: glucoză și galactoză. Pentru a o digera, corpul are nevoie de lactază, enzima care „taie” molecula de lactoză în aceste două părți ușor de absorbit.

La mulți adulți, cantitatea de lactază scade în timp, iar lactoza rămâne nedigerată. Ajunsă în intestinul gros, este fermentată de bacterii, ceea ce poate provoca balonare, presiune și disconfort digestiv.

Alergia la proteina din lapte vs. intoleranța la lactoză

Confuzia între termeni este frecventă, însă diferențele sunt importante:

Alergia la proteina din lapte implică sistemul imunitar, nu digestia. Apare atunci când corpul tratează proteinele din lapte (cazeină, lactoglobuline) ca pe niște „intruși”, producând reacții cutanate, digestive sau respiratorii. Și cel mai important de reținut, persoanele cu alergie nu pot consuma lactate fără lactoză.

Intoleranța la lactoză este o problemă strict digestivă: organismul nu produce suficientă lactază. Astfel, lactoza nu se descompune, fermentează și produce disconfort. În acest caz, lactatele fără lactoză sunt o soluție potrivită.

Se poate să fi auzit și de „alergia la lactoză”. Acesta este un termen popular, folosit greșit. Alergia la zaharurile din lapte este extrem de rară biologic.

Cum se produc lactatele fără lactoză: gama Gingaș de la Lăptăria cu Caimac

Pornind de la același lapte integral românesc, procesat blând, la care se adăugă lactaza potrivită fiecărui produs. În cazul laptelui, enzima acționează înainte de pasteurizarea blândă. La produsele fermentate (iaurt, kefir), delactozarea se întâmplă în același timp cu fermentația. Iar la producerea untului, smântâna este delactozată în perioada de maturare, înainte de batere.

Rezultatul? Lactate sigure, nutritive și prietenoase cu digestia, fără artificii și fără adaosuri inutile.

Întrebări frecvente despre lactatele fără lactoză (pe care probabil ți le-ai pus și tu)

Există zahăr adăugat în laptele fără lactoză? Nu. Dulceața pe care o simți în laptele din gama „Gingaș” provine natural din glucoză și galactoză, care au putere de îndulcire mai mare decât lactoza.

Sunt la fel de nutritive? Da. Delactozarea nu modifică proteinele, grăsimile, vitaminele sau mineralele.

De ce produsele fără lactoză sunt mai dulci? Tot din cauza glucozei, care e percepută mai dulce decât lactoza.

Sunt potrivite pentru cei care au alergie la proteina din lapte? Nu. Proteinele care produc alergia rămân neschimbate, ceea ce face produsele fără lactoză contraindicate în astfel de cazuri.

Sunt lactatele fără lactoză mai ușor de digerat? Pentru cei cu intoleranță, da, sunt mai ușor de digerat. Pentru cei care nu au o intoleranță la lactoză, lactatele fără lactoză nu sunt mai digerabile, mai ușoare sau mai sănătoase, ci pot fi alese mai degrabă în funcție de preferința asupra gustului.

Produsele fermentate (iaurt, kefir) sunt natural fără lactoză? Nu. Conțin mai puțină lactoză, datorită procesului provocat de bacteriile lactice, dar nu se încadrează la categoria „fără lactoză”.

Contează tipul de procesare – UHT vs. pasteurizare blândă? Da. UHT implică temperaturi foarte înalte, poate afecta gustul și o parte din nutrienți. Pasteurizarea blândă, folosită de cei de la Lăptărie, păstrează ce e valoros în lapte.

Pot găti normal cu lactatele fără lactoză? Da. Se comportă identic cu lactatele obișnuite, cu singura diferență a gustului ușor mai dulce.

De ce sunt mai scumpe? Procesul de fabricație al acestor produse este mai lung și mai riguros: adăugarea lactazei, controlul timpului și al temperaturii, testele repetate pentru verificarea nivelului de lactoză, igienizările suplimentare pentru a evita contaminarea cu lactoză. Pe scurt, e nevoie de mai multă atenție pentru ca produsele să fie ireproșabile.

Gingaș: o gamă creată cu grijă, nu cu restricții

Cei de la Lăptăria cu Caimac nu și-au dorit să construiască o gamă „fără ceva”, ci una cu ceva în plus: grijă. Într-o lume în care intoleranța la lactoză vine cu liste de interdicții, Gingaș spune altceva: lactatele adevărate pot fi accesibile tuturor, fără compromis la gust sau calitate.

Laptele Gingaș fără lactoză este un lapte 100% românesc, proaspăt muls, cu aceleași proteine, aceleași grăsimi naturale și aceiași nutrienți ca laptele integral, dar mai blând cu digestia. Încearcă-l într-o cafea cu lapte sau într-un cappuccino, unde dulceața naturală a laptelui fără lactoză pune în valoare aromele cafelei.

Iaurtul Gingaș fără lactoză (5% grăsime) este fermentat cu tulpina probiotică L. Casei 431, una dintre cele mai studiate la nivel global. E sigur pentru toate vârstele, are un gust curat, echilibrat și fin, susține imunitatea și protejează microbiomul. Pregătește-l ca un mic-dejun rapid cu puțină miere, nuci și fructe de sezon, o combinație care îi valorifică textura cremoasă și beneficiile probioticelor.

Brânza proaspătă fără lactoză, cu doar 1% grăsime, fără sare adăugată, are o textură fină, ușor de combinat. Cum ar fi într-o pastă tartinabilă cu verdețuri (mărar, pătrunjel, un strop de lămâie), perfectă pentru sandvișuri ușoare sau gustări pentru cei mici, în etapa diversificării.

Cașcavalul Gingaș fără lactoză, realizat din lapte pasteurizat blând are un conținut redus de grăsime (12,6%), dar un gust bogat și curat. Este ideal pentru sandvișuri, gustări rapide sau topit ușor într-o omletă pufoasă, unde dă savoare fără să îngreuneze preparatul.

Untul Gingaș fără lactoză (80% grăsime) păstrează tot ce iubești la „Untul cel Lăptos”: savoarea bogată, textura catifelată și aroma curată a unui produs făcut cum trebuie, fără să-ți îngreuneze digestia. E perfect pentru piureuri aerate, aluaturi fragede, creme delicate sau pur și simplu pe o felie de pâine proaspătă.

Smântâna Gingașă fără lactoză are 18% grăsime, e fină, naturală, fără artificii, cu gust autentic. Prietenoasă cu digestia, o poți folosi în sosuri, adăugată la final, pentru legare, cremozitate și gust echilibrat, sau în deserturile tale favorite.

Când alegi Lăptăria cu Caimac, ai parte de lactate adevărate, procesate cu responsabilitate și transparență. Fie că optezi pentru variante cu sau fără lactoză, important este să știi ce consumi: produse făcute cu grijă și cu gust.