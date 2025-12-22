Pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, mulți dintre noi ne întrebăm ce se cumpără cel mai des pentru acest Crăciun, care sunt preparatele „vedetă” pe care le găsim la raft și ce au observat cofetarii în preferințele clienților acum pe final de an 2025. Pentru acest interviu am discutat cu trei cofetari, respectiv: Ana Consulea de la „Zelateria”, Robert Eisler de la „Cuptorul lui Robert” și Andreea Andrei de la „Unique Cake”.

Reporter: Ce se comandă cel mai mult de Crăciun în 2025?

Ana Consulea: Observăm că deserturile autohtone (din gama noastră nostalgică) sunt preferatele clienților și de Sărbători, când ne întoarcem cu gândul și cu gustul în copilărie. Cozonacul clasic, pufos, aerat, plin de nucă, stafide și cacao, cornulețe cu magiun, pricomigdale cu ganache de ciocolată și rom, piersicuțe umplute, fondante, turtă dulce, tortul Diplomat (tortul Revelioanelor)… Parcă vrem să ne bucurăm de Crăciun la fel ca atunci, iar prăjiturile nostalgice au această putere de a ne face să ne simțim din nou copii, mai ales când sunt foarte bine făcute, delicioase.

Dar și deserturile cosmopolite, inspirate din cofetăria internațională, pe care noi le-am adaptat gustului românesc, devin și ele starurile Sărbătorilor. Menționăm aici cozonacul însiropat, varianta cosmopolită a cozonacului, îmbibat zdravăn în alcool, mai specific în vinars, tortul Medovik, cu miere, cremă de caramel și smântână – perfect pentru masa de Crăciun, macarons franțuzești, perfecte și pentru a fi dăruite.

Robert Eisler: La noi, cozonac. Ca doar asta facem si facem un singur sortiment, cel însiropat, în stil babka. Am vrea sa facem mai mult… mai multe, dar din păcate fiind așa un laborator mic nu putem face nici măcar câți babka se cer, deci suntem limitați de capacitatea de producție.

Dacă totuși timing-ul ne permite, mai sunt ani în care facem și câțiva cozonaci clasici, cu nucă și coajă confiată de portocală.

Andreea Andrei: Ne întoarcem la tradițional în 2025. Se comandă foarte mult cozonacul și prăjiturile de casă, tradiționale de Crăciun.

Crăciunul lui 2025 pare să confirme o tendință tot mai clară: dorința de întoarcere la gusturile cunoscute, care poartă cu ele emoție și memorie. Cozonacul, prăjiturile de casă și deserturile „ca pe vremuri” rămân în topul preferințelor, indiferent dacă sunt reinterpretate în cheie cosmopolită sau păstrate în forma lor clasică. Cofetarii observă că, dincolo de noutate, clienții caută autenticitate, calitate și acel sentiment de acasă pe care doar deserturile tradiționale îl pot oferi. Astfel, masa de Crăciun devine nu doar un prilej de răsfăț culinar, ci și o reîntoarcere la copilărie, tradiție și bucuriile simple ale sărbătorilor de iarnă.