O problemă reală, de larg interes, este cea a microplasticului din organismele noastre și a modului în care el ne poate afecta sănătatea. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Română de Lifestyle Medicine, a explicat, pentru G4Food, ce alimente ar trebui să consumă pentru a combate efectul nociv al microplasticelor din organism.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Micro- și nanoplasticul a fost detectat, la oameni, în sânge, plămâni, placentă, gonade, creier, ficat, rinichi și țesut adipos. Grav, nu? Microplasticul duce inclusiv la infertilitate, ceea ce este și mai grav, pentru că, în timp, poate ajunge chiar să pună specia umană în pericol”, explică dr. Sorina Ispas.

Cum ajung microplasticele în organismul nostru

„Microplasticele intră în organism zilnic. prin apă, alimente și chiar aer. Pentru că bem apă din sticle de plastic, mâncăm alimente la caserolă etc. Microplasticele pot induce: stres oxidative, activare inflamatorie, disrupție endocrină și alterarea microbiotei intestinale. Microplasticul este eliminate din corp, predominant, prin materii fecale, dar el încetinește tranzitul”, afirmă medicul.

Ce ajută în lupta cu microplasticele

Fibre solubile (de exemplu, pectină și inulină)

Prebiotice – leagă particulele și accelerează tranzitul

Microbiota să fie diversificată – reduce translocarea sistemică

„Dintre toate modelele alimentare, dieta mediteraneeană este protectivă în fața microplasticelor, lucru dovedit de cercetători”, spune dr. Ispas.

Ce să mănânci pentru a combate efectul microplasticelor

„Nu putem elimina complet microplasticul din organism, dar îi putem reduce acumularea și efectele biologice prin alegeri simple:

Legume bogate în fibre: broccoli, varză, conopidă, morcovi, sfeclă

Fibre solubile: ovăz, tărâțe, semințe de in, semințe de chia

Grăsimi sănătoase: ulei de măsline extravirgin, nuci, migdale

Pește gras (de două ori pe săptămână): sardine, macrou, hering

Fructe întregi, nu sucuri (mere, pere, fructe de pădure)

Apă filtrată, băută din recipient din sticlă sau din inox.

„Fibrele sunt cele care ajută intestinul să elimine mai eficient particulele ingerate”, declară dr. Sorina Ispas.