Dacă ai frecvent dureri în partea superioară a abdomenului, greață, vărsături sau dificultăți la înghițire, este posibil să ai nevoie de o endoscopie digestivă superioară.

Procedura permite vizualizarea directă a mucoasei tractului gastrointestinal superior- esofag, stomac, duoden și, dacă este necesar, chiar prelevarea de biopsii.

„Există o serie de afecțiuni, precum refluxul gastroesofagian, hernia hiatală, gastrita, ulcerul gastric sau duodenal, formațiunile tumorale, urmărirea stomacului operat pentru investigarea cărora se recomandă endoscopia digestivă superioară. În timpul investigației, medicul care efectuează procedura, poate preleva biopsii de la nivelul mucoasei anormale sau a formațiunilor tumorale, dar și manevre terapeutice, cum ar fi: extragerea polipilor, controlul unei sângerări, teste pentru detectarea infecției cu Helicobacter Pylori, extragerea unui corp străin ingerat accidental de către pacient sau montarea unui stent”, a explicat, pentru G4Food, dr. Roxana Zaharia, medic specialist chirurgie generală, cu competențe în endoscopia digestivă diagnostică, terapeutică și chirurgie laparoscopică, la M Hospital.

Înainte de endoscopia digestivă superioară, fără sfeclă, turmeric și cafea

Pentru a efectua o endoscopie optimă, stomacul trebuie să fie golit, astfel mucoasa gastrică devine accesibila explorării. În cazul în care luați suplimente alimentare cu fier sau cărbune medicinal este necesară întreruperea administrării cu cel puțin trei zile anterior endoscopiei.

Pregătirea este esențială, dacă ne dorim ca procedura să decurgă foarte bine și să aibă rezultate optime.

„Pacienții care vor face endoscopie digestivă superioară ar trebui să evite alimente care pot determina reziduuri vegetale importante, care conțin semințe sau care pot modifica culoarea mucoasei tubului digestiv, sfecla, de exemplu, sucurile colorate, anumite condimente – turmeric, cafeaua. De asemenea, este important să anunțați din timp medicul, dacă aveți alergii sau dacă luați medicamente pentru diabet, tratament anticoagulant sau antiagregant (aspirină, warfarină), pentru că este posibil să fie necesară ajustarea dozelor, oprirea sau înlocuirea temporară a tratamentului. Nu ingerați nimic înainte de procedură, datorită riscului de aspirație în tractul respirator. Nici chiar apă sau gumă de mestecat, aceasta din urmă, determinând creșterea secreției gastrice”, explică dr. Roxana Zaharia.

„Este recomandată evitarea alimentelor grase, dar și a consumului de alcool. Repausul alimentar de 8-12 ore precede investigația, si repausul hidric total preprocedural este de 4-6 ore înainte de endoscopia digestivă superioară” – dr. Roxana Zaharia

Ce alimente puteți mânca după o endoscopie digestivă superioară

Uneori pot trece chiar și câteva ore de la finalizarea procedurii până la prima masă. Practic, pacientul nu trebuie să consume nimic până ce nu poate înghiți fără nicio dificultate.

„Dacă v-a fost administrat vreun tip de anestezie, inclusiv spray anestezic în gât, când simțiți că puteți înghiți confortabil, la aproximativ 2 ore din momentul anesteziei locale, puteți bea lichide clare, de preferință reci. Ulterior, în funcție de toleranța digestivă, alimentația se reia treptat- supă clară, iaurt, piure, supă cremă. În cazul în care s-au efectuat proceduri terapeutice, dieta semisolidă se poate prelungi până la cinci zile. Alcoolul este contraindicat în primele 24 de ore după o endoscopie digestivă superioară”, spune dr. Roxana Zaharia.