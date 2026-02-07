Cafeaua este „micul dejun” cu care ajută milioane de oameni aleg să își înceapă ziua. Mulți preferă să nu mănânce nimic (unii chiar să nu deschidă ochii) până nu au consumat o cească de cafea. Indiferent dacă e neagră, cu zahăr sau cu lapte, această băutură a devenit un ritual indispensabil. Pe lângă faptul că ne ajută să ne trezim, cafeaua are numeroase beneficii pentru organism, în special pentru sănătatea cardiovasculară. Totuși, pentru a ne bucura cu adevărat de aceste avantaje, este esențial să o consumăm corect și, mai ales, la momentul potrivit.

„Cafeaua utilizată corect este asociată cu un risc cardiovascular mai mic, o mortalitate totală redusă și o funcție metabolică mai bună. Dar momentul contează”, afirmă cardiologul și influencerul Aurelio Rojas, pentru ABC. Expertul afirmă că momentul în care alegem să bem cafeaua dimineața face o diferență majoră pentru sănătatea noastră.

Corpul produce propriul „combustibil” la trezire

„Este mai bine să bei cafeaua imediat ce te trezești sau să mai aștepți puțin? Ceea ce urmează să îți spun contrazice obiceiul aproape general”, relatează medicul pe contul său de TikTok.

Expertul explică faptul că, în primele 30-60 de minute după ce ne trezim, corpul nostru produce în mod natural un „vârf matinal de cortizol”, fenomen cunoscut științific sub numele de „răspunsul la trezire”. În acest context, cortizolul nu este dăunător, ci este cel care ne ajută să ne activăm: „Este hormonul care te pune în mișcare: crește energia, sporește atenția, reglează tensiunea arterială și îți sincronizează ceasul biologic.”

De ce a bea cafeaua imediat după trezire este o greșeală

Din acest motiv, consumul de cafea imediat ce ne-am ridicat din pat poate fi contraproductiv, deoarece perturbă procesul natural de activare a corpului. „Dacă bei cafea imediat după trezire, cofeina pe care o conține nu îți dă mai multă energie, ci pur și simplu se suprapune peste acel vârf natural de cortizol”, avertizează specialistul.

Consecințele acestui obicei sunt:

Efect stimulant mai slab: Cofeina nu lucrează la potențial maxim.

Toleranță crescută: Corpul se obișnuiește cu cofeina și vei simți nevoia de doze tot mai mari pentru a obține același efect.

Probleme cardiace și nervozitate: La persoanele cu stres cronic sau cu inima sensibilă, această suprapunere poate provoca nervozitate, palpitații și chiar stări de anxietate.

Momentul ideal pentru prima cafea

Pentru a evita aceste efecte negative, dr. Aurelio Rojas recomandă să așteptăm aproximativ 60 de minute după trezire înainte de a bea prima cafea. „Acest mic gest îmbunătățește efectele băuturii, reduce supraestimularea sistemului nervos, protejează ritmul circadian și menține un răspuns hormonal mai sănătos și fiziologic.”

Rutina matinală recomandată de cardiolog

Trezește-te încet, nu sări din pat. Expune-te la lumina naturală a soarelui pentru a-ți regla ceasul biologic. Fă puțină mișcare prin casă sau în drum spre serviciu. Hidratează-te foarte bine cu apă. Savurează prima cafea (după cel puțin o oră de la trezire).

„Este un gest mic, dar inima ta cu siguranță îl va simți”, conchide specialistul.