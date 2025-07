Guvernul României și-a angajat luni răspunderea în fața Parlamentului pentru un pachet de măsuri fiscale care va afecta buzunarele tuturor românilor, începând cu 1 august 2025. Printre cele mai importante modificări se numără creșterea TVA-ului standard de la 19% la 21% și majorarea TVA-ului pentru alimente și servicii din HoReCa de la 9% la 11%.

Alimentele devin mai scumpe

Una dintre cele mai vizibile consecințe pentru populație va fi scumpirea alimentelor. Chiar dacă diferența pare mică — o creștere de doar 2 puncte procentuale — efectul asupra bugetului lunar al unei familii poate fi considerabil.

De exemplu, pentru un coș de cumpărături de 300 de lei, diferența înseamnă 5,5 lei în plus. Nu pare mult, dar la un ritm de cumpărături constant, acest plus se poate traduce în câteva zeci de lei lunar și sute de lei pe an. Iar dacă comercianții vor transfera integral această creștere de TVA în prețuri, nota de plată va fi suportată integral de consumatori.

Ce produse rămân la TVA redusă

Deși TVA-ul standard crește la 21%, anumite produse și servicii vor beneficia de o cotă redusă de 11%. În această categorie intră:

Alimentele (inclusiv băuturi pentru consum uman și animal)

Animalele și păsările domestice

Medicamentele de uz uman

Apa potabilă și serviciile de canalizare

Apa pentru irigații

Îngrășămintele și pesticidele agricole

Manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele

Lemnul de foc pentru persoane fizice și juridice

Energie termică pentru sezonul rece

Locuințele sociale

Cazarea hotelieră și campingul

Serviciile de restaurant și catering

Totuși, unele produse aparent de bază ies din această listă, dacă au anumite caracteristici. De exemplu, alimentele cu zahăr adăugat în cantitate de minimum 10 g/100 g nu vor beneficia de TVA redusă, cu excepția laptelui praf pentru sugari.

Industria HoReCa, afectată și ea

Creșterea TVA de la 9% la 11% pentru restaurante, hoteluri și servicii de catering înseamnă, de asemenea, prețuri mai mari pentru clienți. De la meniul zilei până la o noapte la pensiune, nota finală s-ar putea rotunji în sus începând din august.

Măsurile fiscale vin în contextul în care România s-a angajat să reducă deficitul bugetar, dar impactul direct asupra populației este cert: costurile vieții vor crește. Pentru românii care deja alocă cea mai mare parte din venituri pe mâncare, majorarea TVA-ului chiar și cu două puncte procentuale poate deveni o povară.