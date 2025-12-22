Articole / Reportaje

Premierul Bolojan spune că preferă de Crăciun mâncărurile tradiționale din zona sa de origine

premierul-Bolojan-ce-mananca-Craciun Sursa foto: Presedinția României

Chestionat astăzi de un post de televiziune pe marginea preferințelor gastronomice de sărbători, premierul Ilie Bolojan a răsuns astăzi că preferă preparatele tradiționale. Dar a răspuns, sec, că nu gătește.

Legat de mâncărurile preferate de Crăciun, Bolojan a menționat produsele tradiționale care se fac în regiunea sa, adică tot ce ține de produse de porc sau sarmale, relatează agenția Mediafax.

În ce privelte dilema cu salata de boeuf, „cu sau fără mazăre”, premierul a lămurit scurt: „Cu mazăre”.

